【新股上市】維亞生物券商借出孖展約６１億，ＪＢＢ孖展遠未足額

《經濟通通訊社３０日專訊》維亞生物（０１８７３）及ＪＢＢ ｂｕｉｌｄｅｒｓ

（０１９０３）今日截止認購，《信報》報道，三間券商已為維亞借出約６１億元，相當於公開

發售集資額約４０倍，而ＪＢＢ則獲借出孖展約３６８萬元，遠未足額。（ｈｌ）

