《經濟通通訊社３０日專訊》維亞生物（０１８７３）及ＪＢＢ ｂｕｉｌｄｅｒｓ
（０１９０３）今日截止認購，《信報》報道，三間券商已為維亞借出約６１億元，相當於公開
發售集資額約４０倍，而ＪＢＢ則獲借出孖展約３６８萬元，遠未足額。（ｈｌ）
30/04/2019 08:56
【新股上市】維亞生物券商借出孖展約６１億，ＪＢＢ孖展遠未足額
《經濟通通訊社３０日專訊》維亞生物（０１８７３）及ＪＢＢ ｂｕｉｌｄｅｒｓ
（０１９０３）今日截止認購，《信報》報道，三間券商已為維亞借出約６１億元，相當於公開
發售集資額約４０倍，而ＪＢＢ則獲借出孖展約３６８萬元，遠未足額。（ｈｌ）
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