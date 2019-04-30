《經濟通通訊社３０日專訊》市建局公布，麗新發展（００４８８）全資附屬潤澤有限公司
以８﹒８３億元中標觀塘恆安街重建項目，屬是次項目出價最高的投標者。
上述項目地盤總面積為７８９﹒７平方米，屬第三輪「需求主導」重建項目（先導計劃）之
其中一個項目，於２０１４年１１月７日開展。項目完成後，將提供上限約為６６６０平方米的
總樓面積。
市建局早前公開邀請發展商就有關項目提交合作發展意向書，其後邀請３７家符合要求的發
展商入標競投，於４月１０日截標時，共接獲１８份標書。（ｂｉ）
30/04/2019 17:35
【本港樓市】麗新發展以８﹒８３億中標市建局觀塘恒安街重建項目
《經濟通通訊社３０日專訊》市建局公布，麗新發展（００４８８）全資附屬潤澤有限公司
以８﹒８３億元中標觀塘恆安街重建項目，屬是次項目出價最高的投標者。
上述項目地盤總面積為７８９﹒７平方米，屬第三輪「需求主導」重建項目（先導計劃）之
其中一個項目，於２０１４年１１月７日開展。項目完成後，將提供上限約為６６６０平方米的
總樓面積。
市建局早前公開邀請發展商就有關項目提交合作發展意向書，其後邀請３７家符合要求的發
展商入標競投，於４月１０日截標時，共接獲１８份標書。（ｂｉ）
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