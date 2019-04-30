渣打（２８８８）開始回購總值１０億美元股份

《經濟通通訊社３０日專訊》渣打（０２８８８）公布首季業績的同時宣布回購計劃，集團

行政總裁Ｂｉｌｌ Ｗｉｎｔｅｒｓ表示，將繼續作出策略性的投資，並獲得監管部門批准，會

開始回購總值１０億美元的股份，反映集團充滿信心，有能力落實策略，並締造長遠的股東價值

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普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）於建議回購產生影響之前為１３﹒９％，１０億美元股

份回購計劃預期將使ＣＥＴ１於第二季度下降約３５個基點。（ｃｈ）

