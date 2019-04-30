《再戰明天》中港台韓日、德法俄等股休市，儲局周四公布議息結果

《經濟通通訊社３０日專訊》中港台韓日、德法俄等股市明日（１日）假期休市。美國聯儲

局將於周四（２日）清晨公布議息結果。



＊蘋果盤後派業績＊



本港時間明早，蘋果盤後派業績。周四美股開市前，ＭＳＣＩ和Ｋｅｌｌｏｇｇ派業績。

在外圍重要經濟活動上，明午４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席國際貨幣金融機

構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的活動。

明晚８：１５ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲、加拿大央行高級副總裁威爾金斯出席上議院金

融委員會聽證會。

明日，日本皇太子德仁即位新天皇。



＊聯儲局公布議息結果＊



周四早上２：００ａｍ，美聯儲的聯邦公開市場委員會公布利率決議和聲明稿，料維持利率

於２﹒５％不變。２：３０ａｍ，美聯儲主席舉行記者會。

全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）和瑞典央行組織的一場國際會議，題為「處在十字路口的全

球經濟」（至５月３日）

周四晚７：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議、公布會議記錄，並發布通脹報告。



＊中港台韓日、德法俄等股市假期休市，美國公布４月製造業（ＰＭＩ）＊



明日，中港台韓日和印度、德法俄及巴西的股票市場假期休市。

在數據方面，明晚８：１５ｐｍ，美國公布４月ＡＤＰ就業變動，料由１２﹒９萬升上１８

萬。９：４５ｐｍ，美國公布４月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維持於５２﹒４。

１０：００ｐｍ，美國公布３月營建開支，月率料由１％下滑至持平；４月ＩＳＭ製造業指數料

由５５３下滑至５５。



＊歐元區公布製造業ＰＭＩ，本港公布第一季國內生產總值＊



周四，日本股市假期休市。

在數據方面，周四下午２：００ｐｍ，德國公布３月零售銷售，月率料由０﹒５％跌至下滑

０﹒５％；年率料由４﹒７％回落至２﹒９％。３：５０ｐｍ，法國公布４月製造業採購經理人

指數，料由４９﹒７跌至４９﹒６。３：５５ｐｍ，德國公布４月製造業採購經理人指數，料由

４４﹒１升上４４﹒５。歐元區公布４月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４７﹒５升上

４７﹒８。

４：３０ｐｍ，香港公布第一季國內生產總值（經季節調整），年率料由１﹒３％升上

１﹒９％。



＊英倫銀行公布官方指標利率，美國公布３月工廠訂單＊



周四７：００ｐｍ，英倫銀行公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％不變。７：３０ｐｍ

，美國公布４月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公有一周首次申請失業救

濟金人數，料由２３萬跌至２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６５﹒５萬上升至

１６６﹒４萬；第一季非農業生產力料由１﹒９％增長至２﹒３％。１１：００ｐｍ，美國公布

３月工廠訂單，料由下跌０﹒５％升上１﹒５％。





＊宏利金融派業績＊



在本港，周四，百富環球（００３２７）和高陽科技（００８１８）開股東會。

宏利金融－Ｓ（００９４５）及皇岦（０８１０５）派業績。（ｈｏ）

