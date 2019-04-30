【本港樓市】差估署上月樓價指數升３％，年初起連升三月累升５％

《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３７７﹒５點

，按月上升２﹒９４％，按年則升２﹒０３％。指數自今年１月起止跌回升，由年初至今升勢持

續，三個月累計升幅為５﹒０４％。

中小型單位樓價指數報３８０﹒３點，按月升２﹒９８％。而大型單位樓價指數報

３１８﹒９點，按月升１﹒１７％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７２８﹒８１萬元，九

龍區上車盤平均售價６１３﹒６６萬元，反觀新界區上車盤售價５６２﹒４７萬元。（ｋｙ）

