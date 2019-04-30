《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，３月指數止跌回升報
１９３﹒８點，按月升０﹒８３％，按年升２﹒４９％，由年初至今的首三個月微升
０﹒２６％。
中小型單位租金指數報１９７﹒６點，按月升０﹒８７％，大型單位租金指數報１５８﹒２
點，按月升０﹒５１％。（ｋｙ）
30/04/2019 10:11
【本港樓市】差估署租金指數止跌回升，３月按月升０﹒８％
《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，３月指數止跌回升報
１９３﹒８點，按月升０﹒８３％，按年升２﹒４９％，由年初至今的首三個月微升
０﹒２６％。
中小型單位租金指數報１９７﹒６點，按月升０﹒８７％，大型單位租金指數報１５８﹒２
點，按月升０﹒５１％。（ｋｙ）
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