《經濟通通訊社３０日專訊》恆地（０００１２）早前申請強拍的紅磡黃埔街與寶其利街項
目今日被公開拍賣，恆地執行董事黃浩明於第一太平戴維斯舉行的拍賣會成功以６﹒２６億及４
﹒９６億元底價統一兩項目全數業權。
恆地持續於市區進行舊樓收購以增加土地儲備，當中以紅磡區項目規模最大，現時集團於黃
埔街鄰近地區亦正有多個申請強拍中的地盤，預計多個項目或一併發展，統一後整個項目最高可
建樓面約１００萬平方呎。（ｋｙ）
30/04/2019 12:05
【本港樓市】恒地以合共逾１１億元底價統一兩個黃埔地盤業權
《經濟通通訊社３０日專訊》恆地（０００１２）早前申請強拍的紅磡黃埔街與寶其利街項
目今日被公開拍賣，恆地執行董事黃浩明於第一太平戴維斯舉行的拍賣會成功以６﹒２６億及４
﹒９６億元底價統一兩項目全數業權。
恆地持續於市區進行舊樓收購以增加土地儲備，當中以紅磡區項目規模最大，現時集團於黃
埔街鄰近地區亦正有多個申請強拍中的地盤，預計多個項目或一併發展，統一後整個項目最高可
建樓面約１００萬平方呎。（ｋｙ）
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