  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/04/2019 17:53

【康宏風暴】康宏環球需時審閱公司潛在違規行為調查報告，續停牌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，獨立顧問於已編製一份有關公
司潛在違規行為的初步草擬報告，以供公司獨立董事委員會審閱。由於信息量頗多，預計公司獨
立董事委員會將需要更多時間審閱及討論草擬調查報告中所載之潛在違規行為。公司將繼續採取
適當措施以達成聯交所施加之復牌條件及知會市場所有重要資料，以供股東及投資者評估公司狀
況。
　　應公司要求，康宏環球股份已自２０１７年１２月７日起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌
直至另行通知為止。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/04/2019
【月結－高位拉鋸】港股4月升647點連漲四個月 5月走勢看淡
生財有道30/04/2019
勤有功戲有益 網龍聚焦「遊戲+教育」
生財有道30/04/2019
豬價升溫可期 中糧肉食甘脆肥濃
剖析天下30/04/2019
伊朗禁油令惹禍，油價飆升致通脹重臨？
剖析天下30/04/2019
「平成」到「令和」的短暫刺激
生財有道30/04/2019
第二屆「領創者」滬港台三地上銀金融科技創新大賽2019，香港隊伍勇奪冠軍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金