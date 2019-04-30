【康宏風暴】康宏環球需時審閱公司潛在違規行為調查報告，續停牌

《經濟通通訊社３０日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，獨立顧問於已編製一份有關公

司潛在違規行為的初步草擬報告，以供公司獨立董事委員會審閱。由於信息量頗多，預計公司獨

立董事委員會將需要更多時間審閱及討論草擬調查報告中所載之潛在違規行為。公司將繼續採取

適當措施以達成聯交所施加之復牌條件及知會市場所有重要資料，以供股東及投資者評估公司狀

況。

應公司要求，康宏環球股份已自２０１７年１２月７日起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌

直至另行通知為止。（ｋｙ）

