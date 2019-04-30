【本港樓市】麗新料觀塘重建項目投資逾１４億，２０２４年中落成

《經濟通通訊社３０日專訊》麗新發展（００４８８）宣佈再度與市建局合作發展觀塘恆安

街項目，麗新發展高級副總裁潘銳民表示，對恆安街的項目發展充滿信心，預期項目總投資額逾

１４億元，落成時間為２０２４年中，共提供約１５０伙住宅單位及２層商舖。

他又指，非常高興可繼「喜築」及「逸瑆」後與市區重建局再度合作，當中「喜築」的單位

已幾近售罄，而純住宅項目「逸瑆」亦在熱買中，銷售情況理想。（ｋｙ）

