《經濟通通訊社３０日專訊》麗新發展（００４８８）宣佈再度與市建局合作發展觀塘恆安
街項目，麗新發展高級副總裁潘銳民表示，對恆安街的項目發展充滿信心，預期項目總投資額逾
１４億元，落成時間為２０２４年中，共提供約１５０伙住宅單位及２層商舖。
他又指，非常高興可繼「喜築」及「逸瑆」後與市區重建局再度合作，當中「喜築」的單位
已幾近售罄，而純住宅項目「逸瑆」亦在熱買中，銷售情況理想。（ｋｙ）
30/04/2019 18:35
【本港樓市】麗新料觀塘重建項目投資逾１４億，２０２４年中落成
《經濟通通訊社３０日專訊》麗新發展（００４８８）宣佈再度與市建局合作發展觀塘恆安
街項目，麗新發展高級副總裁潘銳民表示，對恆安街的項目發展充滿信心，預期項目總投資額逾
１４億元，落成時間為２０２４年中，共提供約１５０伙住宅單位及２層商舖。
他又指，非常高興可繼「喜築」及「逸瑆」後與市區重建局再度合作，當中「喜築」的單位
已幾近售罄，而純住宅項目「逸瑆」亦在熱買中，銷售情況理想。（ｋｙ）
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