《小傳日記》美企業績好，標指創新高；神州經濟曳，魚缸要走低！

《小傳日記》呢排花旗國嘅企業連環造好，令到股市三大指數接連走高。其中，標指隔晚就

創咗新高，突破上年９月嘅高位，見２９４９點。如果以今年表現嚟睇，已經累升逾１７巴仙咁

多！勁啊！最後埋單就升３點報２９４３點。納指收高１５點報８１６１點，兩指連續第二日再

創收市新高！至於道指就收報２６５５４點，上漲１１點。

外圍走高，香江就無咁好彩喇。正當月頭大家以為神州經濟下行嘅情況已經得到緩和，開市

前，內地官方公布嘅４月製造業同非製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）都差過預期，似乎想叫大

家唔好咁「老定」住啊。魚缸今朝早順勢低開６４點報２９８２８點，其後，財新公布同期嘅神

州製造業ＰＭＩ同樣遜預期之後，魚缸就開始借勢回吐，最低見過２９６２０跌２７３點。不過

，唔知係咪「孖屐」見到數據差，又對阿爺推出刺激政策有憧憬，Ａ場奇怪地對數據無咩反應，

反而可以反彈。另外，香江呢邊以大隻佬平保（０２３１８）為首嘅中資金融佬季績有追捧，最

終亦令魚缸跌幅逐步收窄，收市報２９６９９，跌１９３點，跌幅逾半個巴仙，但就連穿十天（

約２９８５４）及廿天（約２９８４０），成交７３９﹒１９億銀減逾１巴仙。國貨就收報１１

５４２，跌近１巴仙或跌９５點。

Ａ場就對數據無有怕，其中，上證收升半巴仙或１５點，收３０７８；深成指亦揚半巴仙或

５２點，收報９６７４；但兩市成交僅４９６６億元人仔，較上日（２９日）大減約兩成三。

大隻藍戰士全線軟偏，其中，大市回軟，加上「北水」放假令到成交縮減，生發發

（００３８８）全日唔見逾半個巴仙，報２７２銀。ＱＱ（００７００）亦走低逾半個巴仙，報

３８８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌半巴仙，報７９﹒９５銀；神州移動（００９４１）跌４亳

子報７４﹒７５銀；大象（００００５）出奇微升近半巴仙，報６７﹒７銀。



＊平保業績好惟股價捱倒，賭收快出爐賭股先著草＊



平保噚日收市後公布令人跳舞嘅業績，首季多賺七成七，至４５５億人仔，新業務價值就升

６巴仙。公司亦都同時公布，早前講嘅回購Ａ股計劃亦獲股東大會審議通過。成績好加上有回購

，梗係有人讚啦！其中，花旗同埋中金都話佢純利好過預期。不過，大和繼續唱反調，話平保嘅

新業務價值升幅少，而「孖屐」亦都對第二、三季新業務價值復甦有預期，維持平保「沽貨」評

級，但「他屐」就升一成一，至８０銀。唔知係咪「孖屐」都對佢第一季業績有咗預期，股價上

日已經炒起咗超過兩巴仙，今日份成績表出到嚟，市場就相當冷靜喇。早段最高見過９５﹒９銀

，之後就無力，最終收市就報９４﹒４５銀，只係升１亳子。上星期出業績嘅新華保險

（０１３３６）都升得多過佢，走高近１巴仙，報４３﹒４５銀。至於國壽（０２６２８）就無

升跌，報２２﹒２元；而太保（０２６０１）表現就最差，挫近２巴仙，報３２﹒１５銀。

嚟到４月最後一日，打工仔就相當開心啦，因為聽日放假丫嘛！雖然聽日大家放嘅係勞動節

，但係神州就會開始一連四日嘅「五一黃金周」假期。四日咁多，相信缸友都會憧憬澳門賭收有

好表現啦！之但係，佢地同時擔心嚟緊幾日會出嘅本月成績麻麻地，事關多間大行已經齊齊睇淡

，預期賭收會出現倒退呀！唔怪得缸友噚日炒完，今日就急急腳散貨啦！銀娛（０００２７）回

吐３巴仙，報５８﹒６５銀。另一藍戰士－－金沙（０１９２８）亦走低近２巴仙，報

４３﹒１銀。永利馬交（０１１２８）挫近３巴仙，報２２﹒５銀。美高梅（０２２８２）首季

多賺超過一成，但股價仍要軟逾３巴仙，報１６﹒１６銀。



＊業績冇睇頭長汽最憂愁，豬肉佬勁彈缸友有錢賺＊



四月尾有唔少神州公司派首季成績表，其中，搞四個轆生意嘅業績就冇咩睇頭，廣汽

（０２２３８）第一季少賺兩成八；而長汽（０２３３３）嘅純利縮水幅度仲大，首季大嗱嗱少

賺六成二。業績唔省鏡，當然成為缸友掟貨藉口啦！廣汽全日蒸發近４巴仙，報８﹒４３銀，係

表現最差嘅國貨佬！長汽就唔見咗超過２巴仙，報６﹒３７銀。藍戰士吉利（００１７５）跌咗

約２巴仙，報１５﹒７４銀。專攻新能源車嘅比亞迪（０１２１１）就一支獨秀，逆市彈起超過

半巴仙，報５３﹒４銀。

豬肉佬今日逆市突圍而出，萬洲（００２８８）喺深圳Ａ場上市個仔雙匯發展

（深：０００８９５）首季多賺超過兩成。另外，大和同野村仲一齊唱好萬洲，預計佢第二季盈

利開始復甦，野村更將佢「他屐」由９﹒７銀升至到１０﹒７銀。多個好消息刺激下，萬洲全日

急彈逾５巴仙，報９﹒３銀，係升幅最勁嘅藍戰士，大幅拋離第二位、只係微升半巴仙嘅中石化

（００３８６）！街坊中糧肉食（０１６１０）都冇走雞，勁彈超過７巴仙，報３﹒２１銀。雨

潤食品（０１０６８）就跣低半成，報１﹒３３銀。



＊中興虧轉盈股價無起勁，青啤純利升飲杯賀喜慶＊



上年因為貿易戰而被缸友打到殘嘅中興（００７６３），今年首季純利竟然虧轉盈。不過，

學瑞信話，毛利令人驚喜，但係股價就令人失望，拖累中興要收低逾３巴仙，報２４﹒９銀。小

米（０１８１０）表現靠穩，微升兩格，報１２﹒０２銀。聯想集團（００９９２）漲逾１巴仙

，報７﹒２７銀。瑞聲（０２０１８）連日受沽壓，今日做埋表現最差藍戰士，曾經低見

５０﹒３銀，今日收市報５０﹒７銀，滑近４巴仙。街訪舜宇（０２３８２）亦隨市走弱，跌近

２巴仙，報９５﹒６５銀。

今次真係要開支「青島」賀賀佢，因為青啤（００１６８）今年首季純利升２１巴仙至８億

人仔，大和仲「他屐」至５２﹒６銀，股價收市飛起逾７巴仙，報５０銀，係全日最高位，並創

１１個月新高！潤啤（００２９１）就表示，今日係收購喜力中國嘅股份交割日，所以收市都飛

起３巴仙，報３５﹒８５銀。飲啤酒又點少得打個邊爐呢？頤海國際（０１５７９）升近３巴仙

，收報３８﹒７銀。海底撈（０６８６２）飛起２巴仙，收報３０﹒２銀。呷哺呷哺

（００５２０）都走高逾６巴仙，收報１３﹒８銀。星期四（５月２日）假期返嚟後見，請請！



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