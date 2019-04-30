《真知灼見－溫灼培》日圓走強機會相對高

《真知灼見》受中美貿易紛爭影響，日本出口同受打擊。日本３月份出口按年比下跌

２﹒４％，並且是連續４個月下跌。幸好，日本３月份仍能保持５２８５億日圓的貿易盈餘，不

過，如轉換成美元計，貿易盈餘只不過是４７﹒２億美元，實際上是一個非常少的數目。日本另

一重要經濟指標工業生產，其３月份數字按月及按年分別下跌０﹒９％及４﹒６％。至於日本第

一季ＧＤＰ數據，則有待５月２０日公布。不過，從南韓第一季ＧＤＰ按季已見收縮０﹒３％所

見，預料日本第一季經濟也難有表現。經濟差日圓理應跌，但一點必須理解，現時日圓約處

１１１﹒５０兌１美元水平（７﹒０３港元），而過去兩年所見，日圓每當見１１４兌１美元（

６﹒８港元），其均會掉頭回升。這給予筆者感覺，就是日圓真要跌，其下跌空間有限。



＊日本似乎不會讓日圓跌穿１１４兌１美元＊



過去兩年，日圓屢次於１１４水平反彈，相信並非巧合。不排除日圓匯價一但過弱也對日本

經濟不利，因為日本有著不少能源及食品等必須品要靠進口。一個過弱日圓匯價會使入口變得昂

貴損害經濟。再者，一個過弱的日圓匯價也未必能增加多少出口，所以相信日本政策官員是有意

不讓日圓大舉跌穿１１４兌１美元。

假設上述分析正確，於１１１﹒５０水平筆者相對傾向看強日圓，相信值博率可更高。但看

強日圓又是否有充份理據呢？首先，自美國聯儲局改變貨幣政策意向，由原先預期今年有機會加

息兩次，改為預期不加息及有機會於９月停止縮表，投資者便開始從市場上買回美債，使具指標

性的美國１０年債息由去年８月高位３﹒２３２％輾轉回落，現只為約２﹒５２％。美債息與日

債息差距收窄，這可成為日圓走強的其中原因。但更重要是，上周日本財相麻生太郎的一番話。



＊美國與日本貿易談判，匯率將是議題之一＊



上周與美國財長努欽會後，麻生在記者會上指，東京不能接受把日本的貨幣政策與貿易混為

一談。對於匯率問題，麻生指雙方同意交由兩國的金融監管機構討論。上述麻生的言論透露了兩

個重要訊息。首先，匯率將會是是次美日貿易談判的其中環節。其次，美國不單希望左右日圓匯

率，更希望插手影響日本的貨幣政策。現在日本雖然強烈反對美國插手其貨幣政策，但最終能否

成功阻止仍有待觀察。但一點幾可肯定的是，匯率將會是議題之一。美國要改善貿易，要與日本

談判，相信不會是要求日圓貶值吧！提防日後日圓有機會走強。

論經濟尤其出口形勢，確實很難要求日圓大幅走強。但技術上也不能排除日圓暫於１１０至

１１２﹒５０兌１美元間走上落，期間往１１０（約７﹒１５港元）方向邁進的機會或相對高。

至於具體變化，這還看日後美日貿易談判結果。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

