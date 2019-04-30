《宏觀論勢－李捷龍》經濟放緩但並非衰退

《宏觀論勢》目前，市場對宏觀經濟的主要爭論是全球經濟正步向衰退，還是只在經歷增長

放緩。儘管貿易和製造業無疑面對困境，但大部分已發展經濟體的本土服務業活動仍然暢旺，因

此我們認為後者的說法更為恰當。

悲觀來看，收益率曲線倒置是經濟步向衰退的跡象，又或反映短期利率偏高，因此貨幣政策

緊縮，拖累經濟增長。不過，政策利率比大部分人估計的中性水平為低，而且技術面因素也使長

期利率受壓，導致收益率曲線倒置，因此目前看來情況並非如此。

採購經理人指數顯示製造業與非製造業之間出現明顯分歧。過去六個月，製造業採購經理人

指數下跌約４點，與全球貿易疲弱的走勢一致，而服務業採購經理人指數則相當穩定。綜觀大部

分已發展經濟體，製造業僅佔經濟比重的１０％至２０％，在股市的比重更是偏低。雖然市場擔

憂製造業疲弱會影響服務業，但至今很少跡象反映此情況。勞動力市場依然強勁，這可能是衡量

整體經濟是否穩健的最佳指標。

或許更重要的是，目前未見觸發經濟衰退的慣常現象。所有主要已發展經濟體的貨幣政策依

然寬鬆；大部分財政政策處於中性或輕微寬鬆水平；重大經濟失衡的現象普遍還未出現。這個環

境難以造成經濟衰退。

聯儲局暗示２０２０年前不會加息，並比預期更早結束縮表。當局似乎準備比以往承擔更多

通脹風險。政策抑制經濟增長的短期風險有望減少，但聯儲局最終為趕上通脹而加息的風險增加

。雖然近期經濟數據波動，但美國經濟增長依然堅挺。工資上漲和勞動力需求強勁支撐家庭收入

增長，而在聯邦政府停擺的衝擊過後，消費信心回升。

鑒於美國對２５００億美元的中國出口貨品（佔總出口近一半比重）徵稅，加上中美兩國未

來的貿易關係依然不確定，市場充分理解為何中國製造業受壓。企業在落實徵收關稅前提早出口

貨物，而且技術周期普遍轉弱，令情況雪上加霜。從決策層角度來看，美國的關稅威脅已存在一

段時間，因此相關政策反應日漸成熟。鑒於市場擔憂信貸泡沫，因此放寬金融狀況的措施佔比低

於其他政策支持措施，而基建支出和減稅的佔比最高。這為政府財政帶來隱憂，但當務之急是為

需求提供支撐。至於非製造業公司的營商環境穩定，反映內地經濟穩健，政策奏效。近期公布的

額外減稅措施有望進一步確保２０１９年經濟增長可維持在６％以上。

歐洲方面，儘管歐元區經濟近期陷入困境，但商業環境仍然比２０１１年至２０１２年期間

強勁。政策依然利好增長，特別是歐洲央行消除了提早加息的威脅。其中英國依然深陷脫歐陰霾

。有別於其他地區，英國服務業出現受壓跡象，明顯反映市場對英國脫歐前景眾說紛紜。

另外，市場預計已發展經濟體增長放緩，明顯對新興市場造成憂慮，但其中不少經濟體（尤

其是亞洲）的政策保持重大彈性，以應對更加困難的外部環境。舉例說，部分去年加息的東盟成

員國預計將在今年減息。普遍來說，大部分新興市場都沒有出現易受外部事件影響的經濟失衡現

象，例如外部赤字、財政預算問題、匯率過高和嚴重通脹。特殊的個別問題總會發生，但目前看

來系統性風險偏低。《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

