《嬈望大中華－彭藹嬈》為甚麼中國不需要降準？因為有５Ｇ支撐！

《嬈望大中華》中國第一季度ＧＤＰ同比增長６﹒４％，與第四季度相同。這對市場來說是

一個驚喜，因為市場普遍預測同比增長６﹒２％，與我們之前的預測相同。



＊零售銷售和消費不是ＧＤＰ強勁增長的答案＊



官方聲明稱，消費是主要的經濟引擎，佔增長的６５％以上。然而，其對ＧＤＰ的貢獻已較

去年第四季度的７９％減少。今年第一季度零售額增長較快，同比提升８﹒７％。雖然這比第四

季度的８﹒２％有所上升，但仍低於我們預測的８﹒９％。我們通常會將服裝銷售視為中國消費

意願的指標，因為當消費者對經濟的信心開始下滑時，服裝消費是可以減少的一個領域。而數據

顯示服裝銷售增長率從７﹒４％降至６﹒６％。



＊固定資產投資增長略微上升，部分為５Ｇ的帶動作用＊



２０１９年迄今為止，投資同比增長６﹒３％，優於２月份的６﹒１％。增速大部分由基建

帶動，包括與地鐵線路建設相關的項目（作？財政刺激計劃的項目之一）和５Ｇ基建。５Ｇ的基

建投資和服務投資反映在高科技生產線投資增長和高科技服務投資增長，分別為１１﹒４％和

１９﹒３％，皆高於整體投資增長。

５Ｇ是被我們低估了的增長動力。雖然我們知道５Ｇ是增長引擎之一，但我們此前過於關注

財政刺激對投資的影響，尚未意識到它已正在對經濟運行起到推動作用。這是２０１９年中國獨

特的增長引擎。



＊工業生產令人驚喜＊



３月工業生產同比增長從２月的同比５﹒７％躍升至８﹒５％。在基礎設施項目和５Ｇ生產

的推動下，這種跳躍是特殊的。在財政刺激計劃的基建項目中，３月份水泥產量同比增長

２２﹒２％，遠快於一個月前的０﹒５％。３月份交通運輸設備業同比增長１３﹒６％，而一季

度則同比增長１０﹒９％。

在電信生產方面，３月份同比增長１０﹒２％，比一季度增長７﹒８％有所增長。



＊筆者向上修訂ＧＤＰ增長預測＊



財政刺激對基礎設施項目和５Ｇ基礎設施生產的利好是第一季度支持ＧＤＰ增長的真正引擎

。我們認為此利好作用可能會在今年繼續延續。５Ｇ基建以及下游設備應該帶動投資和工業生產

。總體而言，我們將２０１９年的ＧＤＰ增長預測從６﹒３％調整為６﹒５％。



＊進一步下調存款準備金率似乎更加遙遠＊



在強勁的ＧＤＰ報告及積極的經濟數據支持下，進一步下調存款準備金率似乎更加遙遠。保

障就業市場平穩運行為政府的主要關注點，由於財政刺激和電信基建為經濟提供了動力，現在該

目標應已實現，政策重點可以轉移到金融穩定等其他領域。央行最近便指出，在一季度信貸同比

增長４０％後，經濟不需要大量流動資金。

我們預料央行將更頻繁地採取公開市場操作，因為它是控制流動性上比較靈活的工具。如果

信貸增長過快，我們也不排除中央銀行可能逐步從市場中吸收流動性。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

