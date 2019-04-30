《匯海澤言－葉澤恆》美國增長速度料難持續，還看歐洲議會選舉

《匯海澤言》美國上周五（２６日）公布首季經濟增長達到３﹒２％，遠較市場預期為高，

主要是由於出口增加及進口減少外，州份及地方政府的開支增加，與及庫存增加，抵銷了消費市

場及企業投資減弱所帶來的影響。但大家要留意貿易、政府投資支庫存增加，並非可持續推動經

濟增長的環節。相反，佔貢獻美國經濟增長三分二的消費開支，卻只增長１﹒２％，創近一年新

低。另外，反映企業在軟體、研發、設備等方面的非住宅固定資產投資，卻只增長２﹒７％，遠

較去年第四季增長５﹒４％為慢。

昨晚（２９日），美國公布３月份個人開支增加０﹒９％，升幅是２００９年８月以來最大

，亦較市場預期的０﹒７％為高。但是，個人收入升幅收窄至只有０﹒１％，較市場預期增加

０﹒４％為低。但更大的問題在於聯儲局的通脹指標核心個人消費支出物價，按月沒有升跌，而

按年升幅亦只有１﹒６％，是連續第三個月降溫，升幅就是去年１月以來最低。在目前的情況下

，似乎美國經濟增長難以維持目前的速度。由於通脹降幅較為明顯，而就業市場並未出現放緩，

估計聯儲局將傾向以口術再談及維持寬鬆貨幣政策。但若連就業市場亦出現放緩訊號，到時聯儲

局就可以順理成章宣布減息，而情況可能有如１９９４至１９９６年初的美國經濟及聯儲局的應

對方法。



＊西班牙政局趨兩極化，料歐洲議會選舉後分歧將擴大＊



西班牙於過去的周末舉行了大選，雖然工人社會黨嬴得最多議席，但由於未及過半數，預料

將要成立聯合政府。但從今次選舉中，可以見到極右翼的聲音黨首次獲得議席，是四十多年以來

再有極右翼政黨晉身議會。至於極左翼的我們可以黨亦獲得不俗成績。在這情況下，預料中間派

在歐洲議會的生存空間可能進一步減少，而未來歐洲議會內部分歧可能更為明顯。由於歐洲內部

分歧可能擴大，不利當地發展。歐洲央行在刺激經濟上的措施亦有限，預料即使歐洲經濟好轉，

似乎步伐亦會較緩慢，而歐元兌美元暫時在於１﹒１１至１﹒１２５０之間上落。



＊澳洲大選臨近兩黨支持度相若，料澳元反覆上落＊



澳洲大選將於不足三星期後舉行，爭取連任的自由黨總理莫里森，與在野工黨黨魁肖特舉行

首場辯論，而主要議題集中於氣候及經濟問題。肖特指摘莫里森只為富豪服務，而莫理森反指肖

特的政綱，不切實際。當地富商帕爾默宣布，由其領導的澳洲聯合黨，與自由黨達成撥票協議，

這令工黨有更大的藉口指摘自由黨的政策為富豪服務。惟由於目前兩黨的支持度相當接近，故，

預料澳元在央行下星期議息前，將於７０至７１美仙之間反覆上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

