中國ＰＭＩ遜預期，港股挫１９３點報２９６９９，失十天廿天線

《經濟通通訊社３０日專訊》歐美股市隔晚（２９日）全線窄幅向好。中國國家統計局今早

九時公布，４月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至５０﹒１％，較上月下跌０﹒４個百分

點，差過市場預期的持平５０﹒５％；而４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）回落至

５０﹒２％，差過預期的５０﹒９％，也較３月回落０﹒６個百分點。

在該兩項數據轉差拖累下，港股今早低開６４點後持續下試，早段更一度最多蒸發２７２點

，全日低見２９６２０點。午後受渣打（０２８８８）業績勝預期帶動下，匯控

（００００５）及恆生（０００１１）亦見有追捧，最終港股全日跌幅收窄至１９３點或

０﹒６５％，報２９６９９點，再次失守１０天（２９８５４點）及２０天線（２９８４０點）

。主板成交７３９﹒２億元，較昨日減少１％。

國指報１１５４２點，跌９５點或０﹒８２％。

Ａ股未受ＰＭＩ數據遜預期影響，滬指於「五一長假期」前收升０﹒５２％或１５點，報

３０７８點，深成指揚０﹒５４％或５２點，收報９６７４點。兩市成交額僅４９６６億人幣，

較上日大減２３﹒１％。



＊五大內銀首季盈利遜預期，平保多賺七成七＊



多隻內銀股於昨日收市後公布季績，惟五大內銀工行（０１３９８）、

建行（００９３９）、農行（０１２８８）、中行（０３９８８）及交行（０３３２８）首季盈

利增速介乎４﹒０１％至４﹒８８％，低於市場預期平均逾５％的增速，令內銀股全日表現受壓

，工行軟０﹒３４％，報５﹒８９元。建行走低０﹒８６％，報６﹒９３元。農行軟

０﹒２８％，報３﹒６２元。中行跌０﹒８％，報３﹒７４元。交行挫１﹒４９％，報

６﹒６１元。招行（０３９６８）首季多賺逾一成一，全日仍挫２﹒５１％，報３８﹒８５元。

平保（０２３１８）首季則多賺逾七成七，投資收益更按年增５３３％，惟全日僅窄幅漲０

﹒１１％，報９４﹒４５元。其他內險股方面，國壽（０２６２８）無升跌，報２２﹒２元。太

平（００９６６）挫１﹒０４％，報２３﹒８元。人保（０１３３９）走低０﹒９３％，報

３﹒２１元。新華保險（０１３３６）揚０﹒８１％，報４３﹒４５元。

重磅股則全線受壓，港交所（００３８８）跌０﹒６６％，報２７２。騰訊

（００７００）走低０﹒６７％，報３８８元。中移動（００９４１）下滑０﹒５３％，報

７４﹒７５元。友邦（０１２９９）軟０﹒４４％，報７９﹒９５元。



＊渣打急升帶動匯控恆生造好，萬洲領漲藍籌＊



渣打首季除稅前溢利升一成，至１３﹒８４億美元，並同時宣布回購總值１０億美元的股份

，刺激該股全日急漲５﹒９６％，報７１﹒１元。匯控升０﹒３７％，報６７﹒７元。恆生（０

００１１）漲０﹒３９％，報２０６元。東亞（０００２３）挫０﹒８％，報２４﹒７５元。中

銀（０２３８８）走低０﹒８５％，報３５﹒１元。

萬洲（００２８８）旗下雙匯發展（深：０００８９５）首季多賺超過兩成。另外，大和及

野村同時唱好萬洲，預計萬洲第二季盈利開始復甦，萬洲全日急升逾５﹒４４％，報９﹒３元，

為全日表現最佳藍籌。中糧肉食（０１６１０）則急升７﹒３６％，報３﹒２１元。雨潤食品（

０１０６８）挫５％，報１﹒３３元。

手機設備股連日受壓，瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒６１％，報５０﹒７元，為表現最差

藍籌。舜宇（０２３８２）走低１﹒５９％，報９５﹒６５元。比亞迪電子（００２８５）窄幅

升０﹒４３％，報１４﹒０２元。富智康（０２０３８）跌１﹒６８％，報１﹒１７元。

廣汽（０２２３８）首季少賺兩成八，全日走低４﹒１％，報８﹒４３元，為跌幅最大國指

股。長汽（０２３３３）首季純利則急跌近六成三，高盛續籲沽售，目標價３﹒５２元，全日跌

２﹒４５％，報６﹒３７元。吉利（００１７５）則走低１﹒７５％，報１５﹒７４元。比亞迪

（０１２１１）則逆市升０﹒６６％，報５３﹒４元。

四川能投發展（０１７１３）簽署巴基斯坦兩座水電站合作協議，全日飆５７﹒４５％，報

３﹒７元，為升幅最大個股。金誠（０１４６２）指出，未能與控股股東、執行董事兼主席韋杰

及執行董事徐黎雲取得聯絡，今早復牌後急挫６６﹒６％，報０﹒１５７元後停牌，為表現最差

個股。（ｔｔ）

