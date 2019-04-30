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30/04/2019 12:23

【移交逃犯】涂謹申停會１５分鐘處理鄭松泰提出之利益衝突疑慮

　　《經濟通通訊社３０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會今日召開第二次會議，
上次破天荒未能在首次會議時選出正、副主席，今日繼續該項議程。民主派續提出規程問題，主
持會議的最資深議員涂謹申先處理多項規程問題，直至會議剩餘半小時左右仍未選舉主席。
　　熱血公民鄭松泰質疑，參選正、副主席的候選人任律師或大律師會否有利益衝突。涂謹申指
需要與法律顧問閉門討論，因為他自己也有可能因此未能主持會議。他決定暫停會議１５分鐘討
論。（ｃｗ）（ｚｚ）

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