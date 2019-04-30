  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/04/2019 16:00

《股金豐采－涂國彬》多國央行偏鴿，支持債市回穩

　　《股金豐采》隨著貿易戰及脫歐等問題困擾，全球實體經濟增長有可能放緩，由美國聯儲局
帶頭，各地央行均改變本身貨幣政策正常化的步伐，部分甚至有可能重回量寬的舊路，甚至一度
出現債息倒掛現象。
　
＊美元高位徘徊，債息重心向下＊
　
　　事實上，多家主要央行不得不先後下調經濟增長預期，並改變了貨幣政策，就連在加息道路
上領頭羊的美聯儲，也不得不在去年年底突然改變態度，變得更加鴿派，暫停貨幣政策正常化的
腳步，並在今年３月的貨幣政策決議中暗示年內不會有加息，將從５月開始減慢縮表的步伐。不
過，美匯指數仍保持在高位震盪，甚至在上周一度突破區間支持９８。１０年期美債收益率從去
年１１月的高位開始回落，重心不斷向下，３月底一度跌穿２﹒４％，和３個月美債息出現倒掛
，好在從本月開始反彈，一度嘗試２﹒６％，但仍遇阻５０日線。最受市場注目的２和１０年期
美債收益率，其息差則有所擴大。
　
＊風險胃納增，央行卻變鴿＊
　
　　雖然從今年年初以來，風險偏好回升，不少風險資產都從低位反彈，包括全球股市和大宗商
品，但與此同時，愈來愈多央行加入鴿派行列。除了美聯儲外，歐央行重申，年內不會加息並準
備用一切工具。日央行承諾，低息將維持至少至明年春天。澳聯儲在未來兩個月降息的預期進一
步升溫。在去年１２月宣布升息的瑞典央行突然變鴿。加拿大央行放棄加息傾向，並下調經濟增
速預估。如此一來，支持債市的行情，漲多跌少。全球高收益債今年來表現強勁，已經突破去年
高點，資金面明顯寬鬆，為其繼續帶來動力。後市仍要等待更多數據，關注尤其是美聯儲在內的
主要央行的變化，同時要留意包括脫歐等風險事件對債市的影響。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/04/2019
勤有功戲有益 網龍聚焦「遊戲+教育」
生財有道30/04/2019
豬價升溫可期 中糧肉食甘脆肥濃
剖析天下30/04/2019
伊朗禁油令惹禍，油價飆升致通脹重臨？
剖析天下30/04/2019
「平成」到「令和」的短暫刺激
生財有道30/04/2019
第二屆「領創者」滬港台三地上銀金融科技創新大賽2019，香港隊伍勇奪冠軍
FOCUS30/04/2019
【FOCUS】PMI澆復甦冷水 北京力避經濟二次探底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金