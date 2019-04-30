《股金豐采－涂國彬》多國央行偏鴿，支持債市回穩

《股金豐采》隨著貿易戰及脫歐等問題困擾，全球實體經濟增長有可能放緩，由美國聯儲局

帶頭，各地央行均改變本身貨幣政策正常化的步伐，部分甚至有可能重回量寬的舊路，甚至一度

出現債息倒掛現象。



＊美元高位徘徊，債息重心向下＊



事實上，多家主要央行不得不先後下調經濟增長預期，並改變了貨幣政策，就連在加息道路

上領頭羊的美聯儲，也不得不在去年年底突然改變態度，變得更加鴿派，暫停貨幣政策正常化的

腳步，並在今年３月的貨幣政策決議中暗示年內不會有加息，將從５月開始減慢縮表的步伐。不

過，美匯指數仍保持在高位震盪，甚至在上周一度突破區間支持９８。１０年期美債收益率從去

年１１月的高位開始回落，重心不斷向下，３月底一度跌穿２﹒４％，和３個月美債息出現倒掛

，好在從本月開始反彈，一度嘗試２﹒６％，但仍遇阻５０日線。最受市場注目的２和１０年期

美債收益率，其息差則有所擴大。



＊風險胃納增，央行卻變鴿＊



雖然從今年年初以來，風險偏好回升，不少風險資產都從低位反彈，包括全球股市和大宗商

品，但與此同時，愈來愈多央行加入鴿派行列。除了美聯儲外，歐央行重申，年內不會加息並準

備用一切工具。日央行承諾，低息將維持至少至明年春天。澳聯儲在未來兩個月降息的預期進一

步升溫。在去年１２月宣布升息的瑞典央行突然變鴿。加拿大央行放棄加息傾向，並下調經濟增

速預估。如此一來，支持債市的行情，漲多跌少。全球高收益債今年來表現強勁，已經突破去年

高點，資金面明顯寬鬆，為其繼續帶來動力。後市仍要等待更多數據，關注尤其是美聯儲在內的

主要央行的變化，同時要留意包括脫歐等風險事件對債市的影響。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

