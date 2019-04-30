《鍾之日記》數據回落潑冷水，外資走資創紀錄

《鍾之日記》４月３０日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地４月官方及民間製造業採購經理指數（ＰＭＩ）均同步回落，反映經濟只是弱企穩，工

業生產活動步伐有所放緩，短期內仍然有內生的回落趨勢，經濟企穩基礎仍需進一步穩固。

國家統計局公布，４月製造業ＰＭＩ回落至５０﹒１％，較上月下跌０﹒４個百分點，差過

市場預期５０﹒５％，險守榮枯線，４月非製造業ＰＭＩ為５４﹒３％，比上月回落０﹒５個百

分點，但仍連續４個月位於５４％以上的較高擴張區間，表明非製造業總體保持平穩向好的增長

態勢。

與此同時，４月財ＰＭＩ回落至５０﹒２，差過預期的５０﹒９，也較３月回落０﹒６個百

分點，但仍險守榮枯線，連續兩個月處於擴張區間。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家

鍾正生表示，中國經濟只是弱企穩，還談不上向上的拐點。二季度經濟還有回調壓力，預計政策

只是微調而非轉向。

交行金研認為，隨著前期逆周期政策逐漸釋放效力，以及４月之後增值稅新政大幅降稅，有

助於為製造業減負，提振市場信心，未來製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以上。華泰宏觀認為，

配合近期基建、地產需求端支撐仍存，供給側環保政策不確定性加強，以及供需共同推動ＰＰＩ

企穩回升，工業數據後續可能較具韌性。



＊香江魚缸失十天廿天線＊



內地ＰＭＩ數據轉差拖累，香江魚缸今早低開６４點後持續下試，全日低見２９６２０點。

午後受渣打（０２８８８）業績勝預期帶動下，匯控（００００５）及恆生（０００１１）亦見

有追捧，最終港股全日跌幅收窄至１９３點或０﹒６５％，報２９６９９點，再次失守１０天（

２９８５４點）及２０天線（２９８４０點）。主板成交７３９﹒２億元，較昨日減少１％。

渣打首季除稅前溢利升一成，至１３﹒８４億美元，並同時宣布回購總值１０億美元的股份

，刺激該股全日急漲５﹒９６％，匯控升０﹒３７％，恆生升０﹒３９％。



＊Ａ場終止三連跌，成交兩個半月低＊



中美將於今日在北京展開新一輪貿易談判，美國財政部長努欽稱執行條款「接近完成」，接

下來兩輪談判對雙方達成協議至關重要，市場寄望五一長假後中美貿戰有喜訊，不過ＰＭＩ數據

欠理想，滬深股市低開後震盪高走，滬綜指全日升０﹒５２％，止步三連跌，報３０７８﹒３４

點。滬綜指全月下跌０﹒４％，為今年來首次錄得月度下跌。

長假前夕，交投淡靜，全日兩市成交額僅４９６６億元（人民幣．下同），較上日（２９日

）大減２３﹒１％，創近兩個半月新低。

另外外資今日通過陸股通流出５﹒４７億元，整個四月，外資陸股通合共淨賣出１８０億元

，創深港通開通以來的最高紀錄。



＊平保績佳乏承接，大和續籲沽＊



平保（０２３１８）首季業績亮麗，淨利潤錄得４５５﹒１７億，按年急增７７﹒１％。

花旗認為，平保首季純利略超預期，已佔全年盈測的３６％。中金將平保今明兩年盈測調高

４﹒１％及４﹒４％，預料次季新業務價值仍將保持個位數增長。中金維持對平保Ａ、Ｈ股「推

薦」評級，Ｈ股目標價仍為１０７港元。

惟大和發報告唱淡，指平保首季新業務價值增６％遜預期，低於同業國壽（０２６２８）的

２８％增幅及新華保險（０１３３６）的高雙位數增長。該行相信，平保的新業務價值將於第二

至三季復甦，但市場對此亦早有預期，因此維持對平保Ｈ股「沽售」評級。不過，由於投資收入

增加，該行將平保今明兩年盈測調高６至１０％，目標價亦升１１％至８０港元。

平保今日高開後，急速拗腰倒跌，觸及日內低後反覆回穩，收市微升０﹒１％，報

９４﹒４５港元。其他保險股個別發展，新華保險升０﹒８％，太保（０２６０１）連續第二日

捱沽，收跌２％。人保（０１３３９）首季純利按年上升１２％，花旗認為其壽險業務轉型落後

於其他上市同業，人保收跌０﹒９％。



＊車股凜冬或將至，廣汽長汽業績差捱沽＊



去年起內地汽車銷量遭遇冷氣流，被指是內需疲弱的體現。受大環境影響，內地車企的業績

表現均響起警號。廣汽（０２２３８）首季盈利約２７﹒７８億元，按年減少２８﹒４％，營業

收入按年減跌２５﹒７％；長汽（０２３３３）首季純利按年更大減６２﹒８％，營業總收入約

為按年跌１４﹒９％。

廣汽績後仍獲中金唱好，Ｈ股目標價由９﹒５港元升至１０﹒６港元，維持買入評級，但難

挽救股價，廣汽跌４﹒１％，長汽同挫２﹒５％，同業吉利汽車（００１７５）跌１﹒８％，比

亞迪（０１２１１）則升０﹒７％。

另外，一汽系的一汽夏利（深：０００９２７）公告稱，將與內地新能源汽車企業博郡組建

合資公司，生產新能源汽車。在協議中一汽夏利將把土地、工廠、生產資質以及一部分債務打包

，入股該公司，而博郡以現金出資，在合資公司中絕對控股。一汽夏利完成交易後將變身殼股，

掃平了一汽集團混改和整體上市的最大障礙。一汽夏利股價全日漲２﹒５％，同系一汽轎車（深

：０００８００）升０﹒７％。

五一勞動節假期，滬深股市５月１日－５日休市，５月６日復市。



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