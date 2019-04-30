【駐京專電】外匯局：完善支付機構外匯政策，便利跨境電商結算

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家外匯管理局發布《支付機構外匯業務

管理辦法》的通知，在保持政策框架整體穩定不變的基礎上，主動適應跨境電子商務新業態的業

務特點，完善支付機構跨境外匯業務相關政策，進一步促進跨境電子商務結算便利化。《通知》

規定，支付機構可以憑交易電子信息，通過銀行為市場主體跨境交易提供小額、快捷、便民的經

常項下電子支付服務，進一步便利跨境電子商務支付結算。



＊拓寬跨境電商交易支付結算渠道＊



《通知》明確支付機構可為境內個人辦理跨境購物、留學、旅遊等項下外匯業務，進一步滿

足境內個人合法用匯需求。

《通知》要求支付機構應建立有效風控制度和系統，健全主體管理，加強交易真實性、合規

性審核；銀行應對合作支付機構的相關外匯業務加強審核監督。而銀行在滿足交易電子信息採集

、真實性審核等條件下，可參照申請憑交易電子信息為市場主體提供結售匯及相關資金收付服務

，進一步拓寬跨境電商交易支付結算渠道。



＊進一步便利個人「海淘」＊



外匯局負責人指出，《通知》將進一步便利個人「海淘」。個人在跨境電商平台或網站購買

商品或服務時，通過支付機構可以便利地實現購匯並對外支付。《通知》還允許銀行為個人「海

淘」提供電子支付服務，拓寬個人「海淘」支付結算渠道。

個人項下結售匯業務，合作銀行應根據支付機構的數據，在辦理結售匯之日（Ｔ）後的第一

個工作日（Ｔ＋１）內對於單筆金額等值５００美元（含）以下的區分幣種和交易性質匯總後以

支付機構名義逐筆錄入個人外匯業務系統，對於單筆金額等值５００美元以上的逐筆錄入個人外

匯業務系統。支付機構外匯業務項下的個人結售匯不計入個人年度結售匯便利化額度。

