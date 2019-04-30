【駐京專電】發改委：今年底前全國各省市啟動物流統計工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家發改委印發關於進一步加強社會物流

統計工作的通知。通知要求，已開展物流統計工作但尚未明確牽頭部門的地區，由各地區按職能

分工於２０１９年６月底前確定，難以確定的原則上由發展改革部門牽頭，尚未開展物流統計工

作的地區，要積極借鑒其他地區經驗，於２０１９年底前？動物流統計工作；從２０２０年開始

，各地區均要按照季度發布統計數據。

通知提出七方面要求：

一是高度重視物流統計工作。

二是提升物流統計質量水平。各地區要嚴格依據《制度》進行核算，確保全國核算方法的統

一，建立年度統計數據專家評審機制，造好與歷史數據的銜接，加強對異常數據的審核把關。從

２０２０年開始，各地區均要按照季度發布統計數據。

三是加強物流行業監測分析。按照推動物流高質量發展的要求，在全國範圍內選擇若干大型

物流企業、物流園區、物流平台作為監測點，及時發現物流業發展的苗頭性、傾向性問題，研究

建立反映物流重點領域、重點環節高質量發展的運行監測體系。

四是擴大統計成果宣傳應用。各地區要積極擴展物流統計數據發布渠道，造好數據解讀，利

用統計數據多發布高質量的分析報告，提高統計工作影響力。

五是強化物流統計支持保障。各地區物流統計工作牽頭部門要進一步加強物流統計工作經費

保障，積極爭取將物流統計納入政府部門預算，可委託有能力的行業協會或企事業單位等承擔具

體統計工作。

六是確保統計數據真實可靠。

七是加強物流統計指導考核。

