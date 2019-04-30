《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國人民銀行行長易綱２９日會見了出席
第二屆「一帶一路」高峰論壇的烏拉圭外長尼恩，就加強中烏兩國金融交流與合作交換了意見，
並共同簽署了《中國人民銀行與烏拉圭中央銀行合作備忘錄》。
30/04/2019 08:58
【駐京專電】人行與烏拉圭央行簽署合作備忘錄
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國人民銀行行長易綱２９日會見了出席
第二屆「一帶一路」高峰論壇的烏拉圭外長尼恩，就加強中烏兩國金融交流與合作交換了意見，
並共同簽署了《中國人民銀行與烏拉圭中央銀行合作備忘錄》。
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