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30/04/2019 09:10

【駐京專電】國務院修改４部行政法規部分條款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李克強簽署國務院令，公布《
國務院關於修改部分行政法規的決定》，自公布之日起施行。《決定》提出，為進一步推進政府
職能轉變和「放管服」改革，更大程度激發市場、社會的創新創造活力，營造法治化、國際化
、便利化的營商環境，國務院決定對４部行政法規的部分條款予以修改，主要內容包括：一是為
進一步加強對註冊建築師的管理，提升建築設計質量與水平，保障公民生命和財產安全，修改註
冊建築師條例１個條款，對申請參加一級註冊建築師考試人員的學歷層次作出進一步規定。
　　二是根據國務院關於進一步推動工程建設項目審批制度改革，減少審批環節、優化營商環境
的決策部署和要求，修改建設工程質量管理條例１個條款，明確工程質量監督手續可以與施工許
可證或者開工報告合併辦理。
　　三是根據工程建設項目審批制度改革要求，修改公共場所衛生管理條例的相關條款，對新建
、改建、擴建公共場所選址和設計不再實行衛生許可證制度，並取消衛生驗收。
　　四是為與新修訂的企業所得稅法、慈善法相銜接，對企業所得稅法實施條例的相關條款作了
相應修改，明確了公益性捐贈支出結轉扣除的具體操作，刪除了稅務機關審核批准非居民企業匯
總繳納企業所得稅的有關規定。

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