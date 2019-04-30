【科創板】金山軟件擬分拆北京辦公軟件普通股滬科創板上市

《經濟通通訊社３０日專訊》金山軟件（０３８８８）擬分拆北京辦公軟件普通股於上海科

創板上市。

公司公告，４月２９日，中國證監會批准金山軟件北京辦公軟件撤銷其有關於深圳證券交易

所創業板的建議上市的申請，北京辦公軟件已向上海證券交易所提交建議於科創板上市的申請。

同日，中證監北京證監局驗收了其建議於科創板上市事宜開始上市前輔導程序的申請。（ｃｔ）

