【數據解讀】交行：內地ＰＭＩ衝高後回落，經濟企穩仍待觀察

《經濟通通訊社３０日專訊》交通銀行金融研究中心高級研究員表示，近兩個月內地製造業

ＰＭＩ指數的波動受到季節性因素的影響較大，因而不能過度解讀。宏觀政策要以穩為主，不能

因為經濟指標短期波動而過度調整，一方面不繼續加大寬鬆力度，另一方面也不應該出現過快過

早收緊。

交行金研又指，當前市場需求偏弱，隨著前期逆周期政策逐漸釋放效力，以及４月之後增值

稅新政大幅降稅，有助於為製造業減負，提振市場信心，未來製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以

上。（ｃａ）

