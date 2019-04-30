《經濟通通訊社３０日專訊》交通銀行金融研究中心高級研究員表示，近兩個月內地製造業
ＰＭＩ指數的波動受到季節性因素的影響較大，因而不能過度解讀。宏觀政策要以穩為主，不能
因為經濟指標短期波動而過度調整，一方面不繼續加大寬鬆力度，另一方面也不應該出現過快過
早收緊。
交行金研又指，當前市場需求偏弱，隨著前期逆周期政策逐漸釋放效力，以及４月之後增值
稅新政大幅降稅，有助於為製造業減負，提振市場信心，未來製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以
上。（ｃａ）
30/04/2019 13:43
【數據解讀】交行：內地ＰＭＩ衝高後回落，經濟企穩仍待觀察
《經濟通通訊社３０日專訊》交通銀行金融研究中心高級研究員表示，近兩個月內地製造業
ＰＭＩ指數的波動受到季節性因素的影響較大，因而不能過度解讀。宏觀政策要以穩為主，不能
因為經濟指標短期波動而過度調整，一方面不繼續加大寬鬆力度，另一方面也不應該出現過快過
早收緊。
交行金研又指，當前市場需求偏弱，隨著前期逆周期政策逐漸釋放效力，以及４月之後增值
稅新政大幅降稅，有助於為製造業減負，提振市場信心，未來製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以
上。（ｃａ）
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