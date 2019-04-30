【數據解讀】統計局：內地文化產業保持較快增長，新業態發展迅速

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局社科文司高級統計師殷國俊，解讀２０１９年一季

度全國規模以上文化及相關產業企業營業收入數據時指，２０１９年一季度全國規模以上文化及

相關產業企業實現營業收入１﹒９８萬億元（人民幣．下同），比上年同期增長８﹒３％，比去

年全年加快０﹒１個百分點，文化產業總體繼續保持較快增長的態勢。

統計局表示，文化產業結構進一步優化。一是文化服務業的佔比提高。文化服務業營業收入

的增速為１３﹒２％，分別比文化製造業、文化批發和零售業快８和７﹒４個百分點；文化服務

業營業收入的佔比達３９﹒５％，比上年同期提高了１﹒７個百分點。

二是文化核心領域的比重提高。核心領域營業收入增長１２％，遠高於相關領域３﹒５％的

增速；文化核心領域營業收入的比重為５８﹒５％，比上年同期提高了１﹒９個百分點。三是西

部地區增速較快。西部地區文化及相關產業營業收入的增長速度為１５﹒２％，遠高於中部地區

的１０﹒７％、東部地區的７﹒３％；西部地區佔全國份額為９％，高於上年同期的８﹒４％。

在文化及相關產業９個行業中，增速超過１０％的行業有５個，分別是新聞信息服務

（２０﹒９％）、文化投資運營（１３﹒３％）、創意設計服務（１２﹒５％）、文化傳播渠道

（１１﹒５％）和內容創作生產（１０﹒１％），均涵蓋了大多文化新業態。進一步分析，這些

行業中的互聯網信息服務、文化產業園區管理、互聯網廣告服務、電子出版物、互聯網文化娛樂

平台等基於互聯網平台和現代信息技術的文化新業態營業收入增長速度均在２０％－４０％之間

，表明文化新業態已成為引領和推動文化產業發展的重要力量。（ｗｌ）

