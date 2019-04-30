【聚焦數據】首季全國規模以上文化及相關企業營收增８﹒３％

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，據對全國規模以上文化及相關產業５﹒５萬

家企業調查，２０１９年一季度，上述企業實現營業收入１﹒９８萬億元（人民幣．下同），按

可比口徑計算比上年同期增長８﹒３％。

分行業類別看，文化及相關產業９個行業中，有８個行業的營業收入實現增長。其中，增速

超過１０％的行業有５個，分別是：新聞信息服務營業收入１４５４億元，比上年同期增長

２０﹒９％；文化投資運營９５億元，增長１３﹒３％；創意設計服務２５３２億元，增長

１２﹒５％；文化傳播渠道２５４０億元，增長１１﹒５％；內容創作生產４６６９億元，增長

１０﹒１％。

分產業類型看，文化製造業營業收入８４００億元，比上年同期增長５﹒２％；文化批發和

零售業３５８８億元，增長５﹒８％；文化服務業７８１２億元，增長１３﹒２％。

分領域看，文化核心領域營業收入１﹒１６萬億元，比上年同期增長１２％；文化相關領域

８２０７億元，增長３﹒５％。

分區域看，東部地區規模以上文化及相關產業企業實現營業收入１﹒５１萬億元，比上年同

期增長７﹒３％，佔全國７６﹒４％；中部、西部和東北地區分別為２７０４億元、１７７９億

元和１９２億元，分別增長１０﹒７％、１５﹒２％和下降１﹒２％，佔全國比重分別為

１３﹒７％、９％和１％。（ｗｌ）

