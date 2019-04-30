【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４１點子，報６﹒７３９１

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２８６，較上個交易日升２

４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒７３９１，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７３５０。

內地４月製造ＰＭＩ回落至５０﹒１％，差過市場預期的持平上月的５０﹒５％，但險守５

０％榮枯線，連續兩個月處於擴張區間。數據限制人民幣反彈空間，另外臨近小長假，加上中美

最新兩輪高級別磋商即將進行，在這期間人民幣料延續區間走勢。（ｃａ）

