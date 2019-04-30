《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，月末財政支出力度較大，銀行體系流動性總量
處於較高水平，今日不開展逆回購操作，已連續第八個交易日暫停。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
30/04/2019 09:19
【人行收水】人行今不開展逆回購，連續第八個交易日暫停
《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，月末財政支出力度較大，銀行體系流動性總量
處於較高水平，今日不開展逆回購操作，已連續第八個交易日暫停。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
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