《經濟通通訊社３０日專訊》台灣高雄市長韓國瑜早前表示，無法參加國民黨現行制度的總
統選舉初選，韓今日再次表示，無法參與國民黨內初選，但黨若有安排將予以尊重。
目前口頭宣布參選的國民黨黨員包括郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋及王金平，至於民進
黨方面，現任總統蔡英文已宣布競逐連任，而其黨內競爭對手為賴清德。（ｅｙ）
30/04/2019 16:47
【台灣選戰】高雄市長韓國瑜：無法參與初選，但黨若有安排將尊重
《經濟通通訊社３０日專訊》台灣高雄市長韓國瑜早前表示，無法參加國民黨現行制度的總
統選舉初選，韓今日再次表示，無法參與國民黨內初選，但黨若有安排將予以尊重。
目前口頭宣布參選的國民黨黨員包括郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋及王金平，至於民進
黨方面，現任總統蔡英文已宣布競逐連任，而其黨內競爭對手為賴清德。（ｅｙ）
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