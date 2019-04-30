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即市新聞

30/04/2019 09:01

【聚焦數據】內地４月官方ＰＭＩ跌至５０﹒１％，遜預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌
至５０﹒１％，較上月下跌０﹒４個百分點，差過市場預期的持平５０﹒５％，但仍保持在
５０％榮枯線上，連續兩個月處於擴張區間，並仍為２０１８年１１月以來的次高點。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒８％，低於上月０﹒３個百分點，高於臨界點；中
型企業ＰＭＩ為４９﹒１％，低於上月０﹒８個百分點，位於臨界點之下；小型企業ＰＭＩ為
４９﹒８％，高於上月０﹒５個百分點，抵近臨界點。
　　４月綜合ＰＭＩ產出指數為綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒４％，比上月回落０﹒６個百分點
，表明企業生產經營活動總體繼續擴張，但步伐有所放緩。

＊非製造業ＰＭＩ回落＊

　　而４月非製造業商務活動指數為５４﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，遜預期，但仍位
於較高擴張區間，表明非製造業總體保持較快增長態勢。
　　從行業情況看，服務業商務活動指數為５３﹒３％，比上月回落０﹒３個百分點，服務業繼
續保持增長，增速有所放緩。從行業大類看，水上運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視
和衛星傳輸服務、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指數位於５７﹒０％以上的較高景氣區
間，企業經營活動較為活躍；道路運輸業等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。
建築業商務活動指數為６０﹒１％，比上月回落１﹒６個百分點，連續兩個月位於高位景氣區間
，建築業生產保持快速增長。（ｃａ）

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