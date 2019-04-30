【數據解讀】統計局：ＰＭＩ仍為去年１１月以來次高，產需穩擴張

《經濟通通訊社３０日專訊》內地４月製造ＰＭＩ回落至５０﹒１％，差過市場預期

的持平上月的５０﹒５％，雖比上月回落０﹒４個百分點，但仍為２０１８年１１月以來的次高

點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，數據反映產需穩步擴張。生產指數和新訂

單指數分別為５２﹒１％和５１﹒４％，雖比上月回落０﹒６和０﹒２個百分點，仍高於一季度

均值１﹒１和０﹒８個百分點，均處於近７個月以來的較高景氣水平，市場需求持續釋放拉動生

產平穩增長。二是高技術製造業繼續領跑。高技術製造業ＰＭＩ為５２﹒９％，高於製造業總體

，連續４個月保持升勢。三是進出口有所回暖。新出口訂單指數和進口指數均連續兩個月回升。

四是購進和出廠價格指數差值縮小。五是大型企業平穩運行，小型企業活力提升。特別是生產指

數為５１﹒２％，已連續兩個月位於擴張區間，表明近期出台的一系列精準有效的減稅降費及支

持小微企業健康發展的政策措施效果逐步顯現，小型企業生產經營狀況有所改善。

４月非製造業ＰＭＩ為５４﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，但仍連續４個月位於５４

﹒０％以上的較高擴張區間，表明非製造業總體保持平穩向好的增長態勢。服務業穩步擴張，而

建築業繼續高位運行。

另外，４月綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒４％，比上月回落０﹒６個百分點，表明中國企業

生產經營活動總體保持擴張，但步伐有所放緩。（ｃａ）

