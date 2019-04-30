《經濟通通訊社３０日專訊》最新公布的４月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒１％，華泰宏
觀李超認為，３月５０﹒５％中包含較多節後復工的季節性因素，４月數據季節性回調的情況下
，仍維持在榮枯線上，配合近期基建、地產需求端支撐仍存，供給側環保政策不確定性加強，以
及供需共同推動ＰＰＩ企穩回升，華泰認為工業數據後續可能較具韌性。（ｃａ）
30/04/2019 10:06
【數據解讀】華泰：４月ＰＭＩ仍在榮枯線上，後續韌性猶存
《經濟通通訊社３０日專訊》最新公布的４月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒１％，華泰宏
觀李超認為，３月５０﹒５％中包含較多節後復工的季節性因素，４月數據季節性回調的情況下
，仍維持在榮枯線上，配合近期基建、地產需求端支撐仍存，供給側環保政策不確定性加強，以
及供需共同推動ＰＰＩ企穩回升，華泰認為工業數據後續可能較具韌性。（ｃａ）
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