【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ澆復甦冷水，北京力避經濟二次探底

【ＦＯＣＵＳ】季節性因素推升３月重返榮枯線之上後，周二（３０日）揭盅的４月中國官

方製造業ＰＭＩ，重回景氣邊緣的５０﹒１％且大遜預期；同日公布的財新製造業ＰＭＩ亦顯著

自８個月高位回落至５０﹒２％。

加上經歷央媽推動的一季度史詩級放水後，四大行當季不良貸款增幅齊觸及數年新高，勢掣

肘未來放水空間並增添經濟增長前景不確定性。而兩項ＰＭＩ數據中的從業人員用工指數雙雙

惡化，亦應證線上求職數據顯示的內地首季就業市場景氣狀況錄２０１５年以來最差。



＊生產、新訂單表現乏力，就業指數惡化＊



３月官方ＰＭＩ按月大躍進１﹒３個百分點錄５０﹒５，令市場一片「貨幣政策顯效」之聲

。不過，４月數據顯示，官方口徑下無論生產指數還是新訂單指數都後勁乏力，財新口徑的新出

口訂單指數更重返收縮區間。

早在ＰＭＩ數據公布前，首季表現牛冠全球的Ａ股已率先走疲，除了強美元對資金流向的反

效果，或也反映市場預期「強心針」似的貨幣政策功效暫見頂。截至周一（２９日），４月北上

資金淨流出錄１１７４億元人幣，為２０１６年１２月深港通開通以來最高；衡量買盤動能的滬

指１４天相對強弱指標（ＲＳＩ）同降至１月以來最低。

值得一提的是，官方製造業、非製造業下的從業人員指數續於收縮區間惡化，財新製造業用

工指數亦重返收縮區間，與內地就業市場景氣狀況錄２０１５年以來最差不謀而合。線上平台「

智聯招聘」數據就顯示，首季內地職位空缺數減少近８％，而申請人數激增３１％，其中更以大

城市的求職形勢最為嚴峻，被指為經濟放緩削弱勞動力需求。



＊樓市「小陽春」同退燒，難棄政治任務＊



除了ＰＭＩ回落，同樣令早前對內地經濟觸底樂觀預期出現修正的，還有近日於北上廣深四

大一線城市出現的樓市「小陽春」退燒。鏈家旗下貝殼研究院預計，４月份，北京、上海二手房

成交均回落，廣州基本持平，深圳最慘料下跌兩成。退燒會否轉為內房再次「熄火」暫難斷定，

但就恐令面臨債務到期高峰的內房資金鏈狀況雪上加霜。

不過，ＰＭＩ回落或再促使在中美「泡沫大鬥法」中肩負政治任務的央媽適時「相機抉擇」

放水，而財政部在ＰＭＩ數據公布後就已出招，取消地方債期限比例結構限制、提升定價市場化

水平等，以期在９月底前完成全年新增地方債發行。

如同遭美股「綁架」的聯儲，央媽同樣面臨增長難言確認觸底、債務雪球愈滾愈來大、經常

帳盈餘減少、２０１５股災前車之鑑的諸多掣肘，但無論如何，避免經濟二次探底都應是政策優

先選項。（經濟通通訊社 俞瑾）

