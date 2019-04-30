《匯市縱橫－蕭啟洪》復仇者終戰結束，特朗普貿戰再續

《匯市縱橫》想必有部分讀者看完標題以後心裏就已經盤算著此文會否劇透。但大家可以放

心，雖然筆者已經看完這套驚天動地的《復仇者聯盟４：終局之戰》，但亦深深明白劇透所帶來

的後果就是大家無限的批評及痛罵。所以筆者在此向大家保證，此文不含劇透成分，讀者們大可

放心閱覽。

言歸正傳，此片為早前《無限之戰》的續集，同時也是漫威電影宇宙的第二十二部電影作品

，亦為長達近十年的「無限傳奇」系列畫上句號。電影講述僅存的復仇者如何在宇宙一半生命被

毀滅後團結一致，以信念及行動逆轉局面恢復秩序。老實說，筆者對此系列的終結亦深感不捨，

因電影裏實在有太多喜愛的英雄。但正所謂「好的結束就是新的開始」，筆者相信以後仍能在不

同系列中再次欣賞各英雄的英姿，一睹他們的風采。

說到英雄，筆者不得不提起我最愛的那位鐵甲奇俠。無他，那套無比帥氣及擁有先進技術的

裝甲服每次出現都確實令人熱血沸騰。當然，欣賞這位企業家兼天才發明家的原因還有他那極度

自戀自負的花花公子性格，而當中他過往電影裏頭的一句「Ｉ ａｍ Ｉｒｏｎ Ｍａｎ」更是

把我深深打動，自此成為了他的忠實愛好者。

回歸現實，筆者早前跟一位朋友閒聊時被問到：你認為現實世界也有類似復仇者終戰的情況

在發生嗎？我想了想，確實是想起了一「戰」，就是特朗普的「貿易戰」。還記得去年３月當特

朗普簽署備忘錄宣布對從中國進口的商品徵收關稅後，中國一方立即就作出反制措施向美國進口

商品徵報復性關稅。而最近當所有人都以為貿易戰在多輪談判後能得到結束時，這位美國總統又

燃點起另一個火頭，且在４月初表示要對１１０億美元的歐盟產品徵收關稅。當然，歐盟亦不是

省油的燈，立即就以「復仇者」的姿態表示將採取相應的報復措施。

而筆者認為，這場醞釀中的歐美貿易戰亦只不過會是繼中美貿易戰休兵後的一個續集，可能

不過是特朗普在任期間的其中一部作品。而到底這一系列的貿易戰又會否像復仇者聯盟一樣持續

多達十年的時間，相信還需要大家給予時間和耐性去觀察，而到時候環球經濟定必會再受影響。

但有一點筆者可以肯定，就是這位「美國狂人」不會是所有人心底裏的超級英雄！



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１０５０，止蝕１﹒１３５０。



日圓：本周建議候高於１１２﹒４０沽出美元兌日圓，目標１１０﹒８０，止蝕１１３﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

