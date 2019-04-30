《股壇解碼－戴名》美國準備大賣軍火；中電潔能宜趁好消息離場

《股壇解碼》特朗普表示美國將退出聯合國的武器貿易條約，言下之意是美國準備要大賣軍

火了，但美國的最大軍火買家會是誰，當中不外乎沙地阿拉伯、日本、南韓、台灣這幾個地方，

而最有可能成為美國軍火的未來大買家應該是台灣，如果猜測沒錯的話，美國會利用台海局勢緊

張而大造文章，關鍵在下任台灣總統是來自親中的國民黨還是敵對的民進黨。投資者可留意美股

的軍工產業相關股份。投資者要留意美國第一季個人消費開支核心物價升幅遠遜預期，美股能否

維持在高位實在不容樂觀。



＊顛簸不定＊



法國政局持續不穩，德國經濟數據未如預期，英國脫歐步伐沒有寸進，種種不明朗並沒有隨

時間過去而漸趨明朗，反而越見不明朗，投資者密切留意歐元走向。



＊人人自危＊



上周日（２８日）網上流傳一張包括４００家Ａ股上市公司的所謂券商內部風控名單，覆蓋

範圍之廣橫跨多個行業，風險各式各樣，從虛增利潤到商譽減值層出不窮，如果這張名單屬實的

話，預計這４００家公司在未來半年將會相繼出現負面消息，Ａ股到時候亦會受到拖累而升勢難

現，加上中美貿易談判前景沒有明確，投資者宜暫時遠離Ａ股市場。



＊反向造空＊



上周恆指既上破不了３０２００點，也守不住３００００點，特別是上周五（２６日）的現

貨市場，恆生指數全日微升５５點（０﹒１９％），但按分類指數看表現的話，全日以公用分類

指數表現最好，上升４０９點（０﹒６７％），證明資金已經偷步進入防守性高的股份避險，維

持恆指下試２６６００點附近的預測，投資者現階段應該適量造空地產和金融相關股份。



＊股票簡評＊



中國電力清潔能源（００７３５）主要從事於中國從事開發、建設、持有、經營和管理清潔

能源發電廠，清潔能源行業的投資控股及物業投資及證券投資製造，集團目前所屬或控股的發電

廠主要位於廣東、福建、江蘇和甘肅等地。該等發電廠所生產的電力供應予南方電網、華東電網

和西北電網。其中發電業務又細分為天然氣和燃油發電業務，風力發電和相關業務，水力發電業

務和其他發電業務三大類。



主要股東中國電力新能源（由中國電力國際全資持有）在今年（１９年）３月向集團餘下股

東提出私有化收購協議，建議收購價為每股股份可換５﹒４５元現金或６股中國電力新能源之股

份。回顧一下集團上市之路，中國電力清潔能源在１４年以每股０﹒７５元的招股價招股上市，

在１６年集團曾經進行十合一，也就是說投資者在招股上市後一直持有的話，不計算已派股息在

內的持股成本在７﹒５元，論股價表現是傷透投資者的心，論管治水平也是對散戶有所缺失（理

由容後說明），到今天的私有化收購協議都顯示大股東是忽略了照顧小股東的利益。



回說當年十合一的決定已經不知道讓多少散戶手上的股票變成碎股，也不知道有多少散戶被

逼買入或減持來完整十合一後的每手股數要求，加上這次私有化只按約０﹒６５倍市帳率的作價

收購，不知道這樣的私有化收購價算不算合理，散戶若接受這價錢被私有化又算不算賤賣國有資

產？參考協合新能源（００１８２）上周一（２２日）公布附屬公司出售兩風力發電場

７５％股權，買方正是由蘋果公司聯合１０家供應商成立的中國清潔能源基金，收購作價標準按

１﹒４倍市帳率的估值作價，到底是協合新能源的管理層長袖善舞？還是中國電力清潔能源良心

作價？相信公道自在人心，側聞已有持股量比較多的小股東打算團結起來要求大股東提價收購，

私有化收購到最後會否功敗垂成現在還是言之過早，但以中國電力清潔能源的過往作風來看，管

理層接受小股東建議而提價的可能性很低，股價在３月底消息出台時的３﹒８元一下子升破５元

，由於私有化存在不確定性，建議投資者現階段趁好消息沽貨，盡早離場。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

