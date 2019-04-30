《經濟通通訊社３０日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）指，截至３月
３１日止首季純利約４﹒１７億元（人民幣．下同），比去年同期跌７８﹒１９％，每股盈利
５﹒８分。
該行首季營業額升３﹒９６％至２４４﹒６３億元，資產減值損失減１﹒１億元，惟鋼材產
品價格總體處低位，遠低於去年同期，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大漲，產品成本處高位，
影響利潤同比降低。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
30/04/2019 08:06
《國企紅籌》鞍鋼（００３４７）首季純利挫逾７８％
《經濟通通訊社３０日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）指，截至３月
３１日止首季純利約４﹒１７億元（人民幣．下同），比去年同期跌７８﹒１９％，每股盈利
５﹒８分。
該行首季營業額升３﹒９６％至２４４﹒６３億元，資產減值損失減１﹒１億元，惟鋼材產
品價格總體處低位，遠低於去年同期，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大漲，產品成本處高位，
影響利潤同比降低。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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