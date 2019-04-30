《日入而息》渣打擬回購股份，樓價首季升５％，內地ＰＭＩ遜預期

《今天重點》﹡渣打（０２８８８）首季除稅前基本溢利按年升一成至１３﹒８億美元；料

回購於年底結束，支出增長將低於通脹；開始回購總值１０億美元股份；渣

打首季淨息差按年跌３點子，有形股東權益基本回報升至９﹒６％

﹡金管局表示首兩月整體貸款增加１﹒２％，零售銀行淨息差升６點子；連續

兩季錄負資產按揭，首季宗數減至４４宗；３月香港人民幣存款跌１％，貸

款升１﹒１％；３月新批按揭增４３％，Ｐ按比例降至１１％

﹡按證公司去年除稅後溢利大跌８４％，受累年金業務會計虧損

﹡差估署上月樓價指數升３％，年初起連升三月累升５％；差估署租金指數止

跌回升，３月按月升０﹒８％



《即日市況》﹡中國ＰＭＩ遜預期，港股挫１９３點報２９６９９，失十天廿天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒５２％，五一長假前成交不足５千億



《美元匯價》﹡儲局料維持利率不變，美元短線先行整固；歐元最新報１﹒１２０９╱

１３，日圓最新報１１１﹒３１╱３４



《公司業績》﹡建行（００９３９）首季純利升４﹒２％至７６９﹒２億元人民幣

﹡萬洲（００２８８）附屬雙匯發展首季純利升兩成至１２﹒８億元人民幣

﹡藥明康德（０２３５９）首季多賺３３％至３﹒８６億元人民幣

﹡鄭州銀行（０６１９６）首季少賺逾９％至１０﹒４７億元人民幣

﹡鄭煤機（００５６４）首季純利３﹒７８億元人民幣，升１４７％

﹡世房（００８１３）附屬上海世茂首季多賺逾半成

﹡申萬宏源（０６８０６）首季純利升近８８％至１８﹒６億元人民幣

﹡環球醫療（０２６６６）首季稅前溢利升１５％至５﹒３億元人民幣

﹡澳博（００８８０）首季純利升１６﹒５％，博彩淨收益升０﹒８％

﹡重慶銀行（０１９６３）首季純利按年增９％至１２億元人民幣，利息淨收

入升２６％



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）以合共逾１１億元底價統一兩個黃埔地盤業權

﹡星宇（０２３４６）公開招股，入場費約２４６５元

﹡ＡＸＡ安盛與中大等合作推出應用ＶＲ於精神健康治療之臨床研究

﹡連成（０８６３５）公開招股超購約百倍，下限定價

﹡江山控股（００２９５）停牌待公布重大出售事項

﹡東方海外（００３１６）售美國長堤碼頭業務涉１７﹒８億美元

﹡金誠（０１４６２）急跌近６７％再度停牌，早前指未能與主席聯繫

﹡御德（０８０４８）調高配股價至０﹒１６３元折讓近兩成，今早復牌

﹡陳四清獲選為工行（０１３９８）董事長

﹡渣打（０２８８８）首季除稅前基本溢利按年升一成至１３﹒８億美元；料

回購於年底結束，支出增長將低於通脹；開始回購總值１０億美元股份；渣

打首季淨息差按年跌３點子，有形股東權益基本回報升至９﹒６％

﹡港交所（００３８８）新上市制一周年，迎來４０家新經濟公司融資

１５０４億元

﹡雄岸科技（０１６４７）收購目標與黑龍江研究所訂工業大麻藥用合作協議

﹡樺欣（０８４４２）主席折讓逾６％減持１００萬股

﹡鐵貨（０１０２９）俄羅斯礦場Ｋ＆Ｓ首季產量增逾９％

﹡美高梅中國（０２２８２）建議發行美元計值優先票據

﹡亞視（００７０７）擬與科大訊飛合作開拓人工智慧應用的海外市場

﹡恆興黃金（０２３０３）旗下金礦首季產金量跌２６％

﹡鎳資源國際（０２８８９）正準備上市委員會上訴覆核聆訊，繼續停牌

﹡農行（０１２８８）委任湛東升為副行長

﹡金誠（０１４６２）控股股東貸款違約，涉２﹒２億股遭抵押

﹡麗新發展（００４８８）以８﹒８３億中標市建局觀塘恆安街重建項目

﹡新世界恆地等財團啟德地次標價僅低０﹒３％

﹡香港寬頻（０１３１０）５月上旬將開始減價戰，下半年派息不少於上半年

﹡康宏環球（０１０１９）需時審閱公司潛在違規行為調查報告，續停牌



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）中標重慶軌道交通線項目



《中國要聞》﹡４月財新製造業ＰＭＩ回落至５０﹒２，低於預期

﹡首季全國規模以上文化及相關企業營收增８﹒３％

﹡統計局表示ＰＭＩ仍為去年１１月以來次高，產需穩擴張；內地文化產業保

持較快增長，新業態發展迅速

﹡中國－新加坡共同投資平台成立，出資約５億美元

﹡財政部表示爭取在９月底前完成全年新增債券發行

﹡國務院修改４部行政法規部分條款

﹡習近平高度評價五四運動：推動中國社會進步

﹡發改委表示今年底前全國各省市啟動物流統計工作；發改委將集中式光伏電

站標桿上網電價改為指導價

﹡報道指蘇州快將出台限售新政

﹡一批新規５月落地實施，１日起降低社保費率

﹡上海首季ＧＤＰ按年增５﹒７％，第三產業增８﹒８％

﹡中鐵總料五一小長假發送旅客按年增１０﹒９％

﹡五一假期經陸地口岸赴港澳遊將成出入境客流新增長點

﹡方星海稱上市紅棗期貨可促進紅棗產業轉型升級

﹡人行今不開展逆回購，連續第八個交易日暫停；３月末境外機構和個人持境

內債券１﹒８２萬億

﹡廣東公安廳表示５３個國家人員明起能免簽在廣東玩６天

﹡Ｖｏｄａｆｏｎｅ據報於０９年就發現華為設備裝後門

﹡上交所將游久遊戲、長江投資、中孚實業調出兩融名單

﹡花旗中國去年多賺６３﹒２％，不良率降至０﹒５％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０９６７﹒７３點

﹡高雄市長韓國瑜稱無法參與初選，但黨若有安排將尊重



《其他消息》﹡法案委員會第二次會議，涂謹申先處理規程問題；法案委員會第二次會議完

結，仍未能選出正、副主席

﹡立會法律顧問表示主持的議員需維持秩序但不可中止選舉

﹡李家超稱對未能選出正副主席感極度失望和極度遺憾

﹡林鄭月娥稱保安局將於這一兩天內向台方正式回信

﹡泛民表示林鄭拒會面，法案委員會未能選主席情況屬正常

﹡建制派聯署去信內會主席，提出改由石禮謙主持會議

﹡涂謹申停會１５分鐘處理鄭松泰提出之利益衝突疑慮；涂謹申稱建制派提出

由石禮謙任主持或會動搖立法根本

﹡謝偉俊稱開會四小時未選主席前所未見，需謀應對方法

﹡差估署上月樓價指數升３％，年初起連升三月累升５％；差估署租金指數止

跌回升，３月按月升０﹒８％

﹡法改會倡設特定的窺淫罪、偷拍裙底刑事化並訂為性罪行

﹡金管局表示首兩月整體貸款增加１﹒２％，零售銀行淨息差升６點子；連續

兩季錄負資產按揭，首季宗數減至４４宗；３月香港人民幣存款跌１％，貸

款升１﹒１％；３月新批按揭增４３％，Ｐ按比例降至１１％

﹡泛民批建制派挖空心思，點名由石禮謙主持無法律基礎

﹡首季負資產減逾八成至４４宗，中原料下季負資產消失

﹡鄉議局表明將作上訴：寧為玉碎，不作瓦全

﹡「轉數快」截至３月底共錄得１１００萬宗交易，金額逾２２６０億

﹡利嘉閣表示首季居屋第二市場成交創近１９季新高；利嘉閣料４月樓價指數

升幅收窄，但次季可望破頂

﹡深股通額度全日用９１００萬元；滬股通全日流走１﹒６億，４月外資陸股

通走資１８０億

﹡港置料第二季成交價量看漲，樓價有機會突破高位再上

﹡港大民研表示林鄭月娥最新評分為４９分，反對率高於支持率

﹡按證公司去年除稅後溢利大跌８４％，受累年金業務會計虧損

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