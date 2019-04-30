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即市新聞

30/04/2019 17:11

《投資智慧－鄧聲興》平保（０２３１８）業績亮麗，中長線續看俏

　　《投資智慧》中國銀保監會公布，２０１９年首季，內地保險業原保險費收入１﹒６３萬億
元人民幣，按年增長近１６％。隨著中國經濟由高速增長向高品質發展階段轉變，保險業也逐漸
轉向高品質發展，加上政策刺激加快開放內地保險業務，料保險業增長態勢將可持續。中國平安
（０２３１８）２０１９年一季度盈利增長７７﹒１％至４５５﹒１７億元人民幣，營運利潤上
升２１％至３４１﹒１９億元人民幣，主要由於壽險及健康險業務、財險業務帶來的貢獻。
　
＊續可交出高質素業績＊

　　集團首季新業務價值（ＮＢＶ）按年增長６﹒１％，新業務價值利潤率大幅提升５﹒９個百
分點至３６﹒８％，表現超過市場預期，主要由於集團減低對高現金值和低毛利產品的依賴，更
加注重長期保障型和長交保障儲蓄混合型產品銷售。平保的人壽產品利潤高於同業，帶動新業務
價值穩定增長，潛力較大。預期集團將通過持續優化業務結構，保持未來數季利潤率平穩增長。
集團個人客戶首季增長１１００萬人，截至期末個人客戶數為１﹒９１億人，較去年底上升
３﹒６％。而集團產業險及金融科技與醫療科技版塊都表現理想，近期Ａ股回購計劃也同時提高
了市場對其的估值信心，有利集團股價上升。總體而言，內地保險市場強勁復甦，中國平安首季
表現亮眼，料可持續交出高質素業績。現時股價已累積一定升幅，但中長線仍有向上動力。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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