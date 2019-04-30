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即市新聞

30/04/2019 16:48

《一語中的－胡明月》五一假期前震盪築底，多看少動

　　《一語中的》港股在進入內地五一長假周之前跌破三萬點大關。一是美元近期強勢對股市造
成負面壓力。二是擔憂未來政策面偏向收緊。三是中國４月份製造業採購經理指數ＰＭＩ報
５０﹒１遜於預期的５０﹒５。
　　再加上內地較香港休市時間多幾天會讓港股缺乏流動性支撐，令整體交易機會減少。慎防聯
儲會議上「偏鷹派」的表述或會偏離市場預期。所以多事之秋不如多看少動。
《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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