《樓市亮話－湯文亮》執行富戶政策，令公屋居屋樓價上升

《樓市亮話》有老友問我知唔知道最近公屋居屋樓價不斷破頂原因，我話當然知道，這與達

爾文進化論中提及「物以類聚，人以群分」有關，據我所了解，那些買居屋或者公屋的人大多數

是居屋公屋居民，他們不習慣住私人屋苑，所以，如果有機會買樓自住，居屋公屋反而是他們的

優先選擇，我並不是對那些人有偏見，而事件上這個情況出現在每一個社區的樓宇買賣，尤其是

新樓盤，不少買家是住在同一社區。



有不少人話，政府的房屋政策，包括辣招，逆週期措施等，最終的結果都是令到樓價飆升，

這個說法我不能夠否認，而今次公屋居屋樓價屢創新高亦關乎政府的房屋政策，不過，今次就非

常正面，原因是政策強迫那些不合資格的公屋居民搬離他們所住的公屋，騰出的單位可以給予有

需要的人，加快上樓的速度，這個就是大名鼎鼎的公屋富戶政策。大家千祈唔好以為這是林鄭的

新政策，其實，這個政策有了多年，不過以前的特首太過好人，沒有積極執行此項政策，林鄭上

任後，當然不會放過那些霸佔公屋的住戶。據聞大約有６０００至７０００公屋富戶被要求撤離

他們所住的公屋單位，而且陸續有來。千祈唔好睇少這６、７千個公屋富戶，雖然當中有不少已

經有私人樓宇，但剩下的購買力仍然是十分強大，結果是令到公屋居屋樓價不斷創新高。但這並

不代表全部居屋都受歡迎，因為有一些全新居屋，例如東涌裕泰苑，並不受公屋富戶青睞，最近

甚至出現撻訂個案，主要原因是那些新建的居屋遠離市區，公屋富戶寧願買一些二手居屋甚至公

屋單位，做成公屋居屋樓價屢創新高，公屋富戶政策做成公屋居屋樓價飆升，我相信官員們是始

料不及。



政府在計算需求量的時候，可能並不在意公屋富戶政策所衍生出來的購買力，其實，公屋一

向是培育購買力溫床，李嘉誠先生在退休的時間亦叫政府多建公屋，當時很多人不明白誠哥的意

思，今日當然知道，所以，政府在嚴格執行公屋富戶政策時，必需同時要提供足夠房屋供應量，

鼓勵公屋富戶購買私人樓宇，否則，公屋富戶購買力就會不斷推高公屋居屋樓價，給予市場一個

非常不正確訊息，就是連公屋居屋也被搶高，私人樓宇樓價又怎會不升。其實，公屋居屋樓價上

升是物以類聚所產生出來的結果，大家可能未必會留意。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

