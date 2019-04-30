《缸邊嫺談－黃惠嫺》金沙專注中場業務，受惠大灣區及橫琴建設

《缸邊嫺談》金沙中國（０１９２８）管理層表示，澳門的博彩業繼續由中場博彩帶領整個

行業復甦，去年中場博彩及角子機分部佔市場收益４５％，明顯地整個澳門博彩收入結構進一步

優化。博監局公布的數據，２０１８年的全年博彩收益為３０２８億元（澳門元．下同），按年

增加１４﹒０％。

今年澳門３月份的博彩收入錄得２５８﹒４億元，按年跌０﹒４％，按月則升１﹒９％。雖

然上月博彩收入按年倒退，但已優於市場原先預期跌３％。而３月份博彩收入，中場增長幾乎完

全被貴賓廳收入下跌所抵銷下，按年微跌０﹒４％，優於市場預期。

中場收入向好，主要因為以娛樂及消閒為主的訪客人次增加。根據澳門政府統計局數據，於

２０１８年有３６００萬人次的訪客到訪澳門，按年增長９﹒２％。

去年１０月，連接三地香港、珠海及澳門的港珠澳大橋正式開通，開通後訪澳旅客進一步增

加。旅客多選擇由香港經由港珠澳大橋前往珠海遊玩後再由拱北口岸入境澳門。相信金沙藉著擁

有澳門最多的客房數量及大量的旅遊設施下，將會受益於大橋通車所帶來入境遊客人數增長。



＊拓展計劃＊



集團正在進行多個發展項目，包括：金沙城中心項目：澳門倫敦人將以全新的倫敦若干著名

地標為特色，並擴建的零售及餐飲場所。同時將於毗鄰澳門瑞吉的公寓式酒店大樓增加約３７０

間豪華套房。集團預期澳門倫敦人項目將於２０２０年及２０２１年分階段完成；擴充四季大樓

套房項目：去年集團宣布於澳門四季大樓套房將增設約２９０間優質套房。預期項目將於

２０２０年的首個季度完成。

於未來三年，集團將額外投資２﹒２億美元以擴展於路氹的酒店房間、零售及娛樂產品，令

總投資增加至超過１５０億美元。而兩個預期的項目建成後，增設超過６００間新豪華套房，以

及額外的會展獎勵旅遊、零售及娛樂產品，有助加強澳門作為休閒及商務旅遊目的地的吸引力，

為集團帶來更多的收入。



＊利好政策＊



受國家政策及經濟影響，濠賭股已經歷了多年的調整，相信行業發展最壞的時間已過。在利

好政策上，今年２月國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，要求橫琴要配合澳門建設世

界旅遊休閒中心，高水準建設珠海橫琴國際休閒旅遊島。到４月１日，國務院發布《關於橫琴國

際休閒旅遊島建設方案的批復》。到４月１８日，發改委正式對外公布《橫琴國際休閒旅遊島建

設方案》詳細內容。粵港澳大灣區規劃及橫琴國際休閒旅遊島建設政策的推出，澳門整個市場將

受惠於橫琴及大灣區的建設性基建投資，而港珠澳大橋於去年１０月的開通，帶動三地內外人口

的流動，有助澳門未來數年旅遊業及會議旅遊業務的增長，而集團以中場博彩為未來發展的中心

，隨著集團的擴展項目落城，更多優質的博彩及非博彩設施應市，相信集團未來將保持長期增長

。投資者可考慮於３９元的水平增持或吸納，目標價為５０﹒５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

