《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４３０．１４ 跌 １６２．７７點╱０．６１％
標普５００ ２９２３．７３ 跌 ２２．１０點╱０．７５％
納斯達克 ８０４９．６４ 跌 ４５．７５點╱０．５７％
倫敦富時１００ ７３８５．２６ 跌 ３２．９６點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４４．０８ 升 １６．０６點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８６．４１ 升 ５．４３點╱０．１０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５０，歐元兌美元１．１２０２
02/05/2019 07:49
《日出而作》美股回落，儲局維持利率不變，中美下周或達貿易協議
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４３０．１４ 跌 １６２．７７點╱０．６１％
標普５００ ２９２３．７３ 跌 ２２．１０點╱０．７５％
納斯達克 ８０４９．６４ 跌 ４５．７５點╱０．５７％
倫敦富時１００ ７３８５．２６ 跌 ３２．９６點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４４．０８ 升 １６．０６點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８６．４１ 升 ５．４３點╱０．１０％
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