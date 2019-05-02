《外資精點》大摩料今年中國汽車銷售跌５％，降汽車股目標及評級

《經濟通通訊社２日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，中國汽車銷售差過預期，加上經銷

商庫存增加及降價措施升溫，該行下調多間中國汽車股份的目標價及評級，包括將廣汽集團

（０２２３８）Ｈ股目標價降至９元，評級由原來的「增持」降至「與大市同步」；Ａ股目標價

下調至７﹒５元人民幣，評級就由原來的「與大市同步」降至「減持」；並將東風集團

（００４８９）目標價下調至８元，評級由「增持」下調至「與大市同步」。

大摩指，市場需求已經提前消化，而且缺乏有效的全國性刺激措施，將今年汽車銷售預測，

由原來的上升１％，降至下滑５％，而明年的汽車銷售預測亦由原來的上升２％，下調至下滑３

％。政府在５月中下調增值稅，刺激了一波汽車降價，價格戰從豪車品牌開始，很多主流的合資

品牌也隨後加入，預期豪車品牌會奪取部分合資品牌的市佔率。該行又預計，２０１８－

２０２０年的汽車需求來自於升級換代，相信豪華車的銷售預計會優於行業。

另外，對於四月時網上流傳發改委一份有關消費刺激政策的徵求意見稿，該行認為當中較多

細節難以實施，且成效不大。（ｓｋ）



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