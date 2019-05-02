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即市新聞

02/05/2019 07:50

《油金掠影》傳油組延長減產油價持平，聯儲局議息後美元升金價跌

　　《經濟通通訊社２日專訊》有傳聞指石油輸出國組織牽頭的減產計劃將延期，供應受限制，
不過消息抵消美國原油庫存上升，產量創紀錄的影響，油價周三（１日）收盤基本持平。
　　７月布蘭特原油期貨漲０﹒１２美元或０﹒２％，收報每桶７２﹒１８美元，盤中曾一度跌
至７１﹒３０美元。紐約６月原油期貨跌０﹒３１美元或０﹒５％，收報每桶６３﹒６０美元，
高於盤中低位６２﹒７７美元。
　　美國能源資料協會公布，上周美國原油庫存增加９９０萬桶至４７０６億桶，是２０１７年
９月來最高，主要因為原油凈進口量是１月來最高，煉廠產能利用率降至不足９０％，而上周原
油產量亦上升至創歷史新高每日１２３０萬桶。
　　委內瑞拉的政治危機不斷加劇，加上美國制裁，原油出口下降。華府從５月２日起停止對伊
朗制裁的所有豁免，支撐油價。
　　阿曼能源部長指，油組６月會議的目標是延長去年達成的減產協議。市場正在關注委內瑞拉
的事態發展，數千名遊行者在委內瑞拉集會，響應反對派領導人瓜伊多號召５月１日舉行反對總
統馬杜羅的行動。
　　據伊朗石油部通訊社Ｓｈａｎａ指，伊朗石油部長尚甘尼表示，任何國家使用石油用作武器
，都可能導致油組崩潰。

＊現貨白銀跌至逾四個月低位＊

　　美國聯儲局壓制對今年減息的預期，美元反彈，加上局方暗示經濟增長強勁，令黃金承壓，
金價周三盤中跌至一周低位。
　　現貨金跌０﹒６％，報１２７６﹒３６美元，盤中一度回落０﹒８％至１２７２﹒７４美元
最低位，是４月２４日來最低。美國期金跌０﹒１％，收報１２８４﹒２美元。
　　聯儲局維持利率不變，並暗示短期內沒有調整利率的意願，局方同時對就業、經濟持續增長
感到鼓舞，預計疲弱的通脹有望微升。局方在政策聲明中表示，就業市場依然強勁，最近數周的
經濟活動以穩健的步伐增長。
　　聯儲局聲明公布後，美元結束連跌三日並反彈，美元走強使得黃金對其他貨幣持有者來說更
昂貴。
　　民間就業服務機構公布就業數據，美國４月民間就業崗位增加２７﹒５萬，遠高於市場預期
，亦是自去年７月來最大增幅。
　　其他貴金屬方面，現貨白銀跌至１４﹒５７美元，創逾四個月低位。鉑金跌２﹒８％，報
８６１﹒５美元，是近一個月低位。鈀金回落２﹒８％，報１３４９﹒５美元，曾觸及自１月
２５日來最低位１３０９﹒６７美元。（ａｌ）

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