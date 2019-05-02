《國金與投資－曾廣標》石油「戰爭溢價」難回落！

《國金與投資》特朗普近期對委內瑞拉和伊朗兩個敵對國家同時出手，被美國承認為委內瑞

拉臨時總統的瓜伊拉宣稱已得到軍方支持，呼吁支持者上街，但暫時只有少量中下級軍人倒戈，

而將軍們仍支持馬杜羅。因此，爆發短暫衝突之後，對峙局勢又再恢復。特朗普當然想先推翻委

內瑞拉左翼政權，捧自己友上台；然而，「聯合動武討伐」馬杜羅的哃嚇只講不做。同時，由於

內亂，委國的石油生產和出口已大受破壞，美國暫時只需靜觀其變，因此決心同時向伊朗什葉派

教士政權開刀。



＊美向委國伊朗分途出擊＊



美國在５月２日起便會停止對八個國家及地區輸入伊朗石油的豁免權，目標是要令伊朗石油

變成「零出口」云云。對於美國這種自行當國際警察的行為，就連歐洲盟國也表示了不滿之情，

而主要受影響的輸入國包括中國印度和土耳其都表明不能接受。理論上，若相關國家繼續買入伊

朗石油，很可能要面臨美國制裁，而首當其衝的，是買入伊朗石油的公司及運油公司。因此，一

般相信，伊朗僅剩的客戶，也很可能會暫停公開交易，以免惹禍上身。



＊伊朗教士政權中東敵人多＊



特朗普支持以色列總理內坦亞胡競選連任出盡氣力，包括正式支持以方違反聯合國安理會決

議案長期吞併敘利亞的戈蘭高地。而對以色列來說，最大的敵人已不是阿拉伯各國，而是近年在

中東十分活躍的伊朗，這包括親伊朗的人馬在敘利亞甚至是戈蘭高地附近部署導彈，直接威脅以

色列。另一方面，伊朗也與阿拉伯遜尼派的老大沙特阿拉伯為敵，雙方在也門的代理人戰爭已進

行了幾年。同時，伊朗在敘利亞和伊拉克等什葉派佔多數的阿拉伯國家亦有重大影響力，令沙特

王朝很不安。



當「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞被擊潰之前，伊朗及其各路敵人，也暗中聯手對付「伊斯

蘭國」，但當「伊斯蘭國」喪失了其所有「領土」之後，各路敵人亦準備與伊朗算帳了。



＊石油無法出口將導致滯脹＊



特朗普退出伊核協定及恢復對伊朗石油禁運，令到伊朗每天的石油出口量由２５０萬桶減少

至１００萬桶，這加劇了伊朗的經濟困難，若果全面禁止石油出口，預期伊朗的經濟會進一步惡

化，通脹也會升溫，釀成滯脹（Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ）劣局，而伊朗的敵人希望伊朗出現民

變，到時便有機會推翻什葉派教士政權。



全面圍堵伊朗可能會導致更高油價，而由於各種地緣政治風險，國際標準油價布蘭特油近期

已升上７０美元。雖然江湖傳聞都謂特朗普的主要支持者是油商和軍方商，但過高的油價也會令

美國帶來通脹威脅，不利於特朗普爭取連任。因此，他在打壓伊朗的同時，也要求沙特和阿聯酋

等增產以填補伊朗的缺口，他還要求油組ＯＰＥＣ和非油組國家結束減產以壓低油價。在這方面

，各油國的反應不錯，就連俄羅斯也認為油價過高，只會令高成本的美國的頁岩氣可加速開發，

長遠來說，會對油價不利云云。



＊美力促增產避免油價續上升＊



特朗普和普京分別傳出不想油價太高的言論，加上美國石油開採和庫存增加，令到國際油價

近日略有回落，然而，由於市場擔心伊朗爛船三分釘有反擊能力，因此，油價仍企於７０美元水

平。



據說，伊朗早知可能會被加強制裁；因此，近月已預先把較多石油運到中國等買家儲起來，

以便低調地逐步結帳。然而，這些存油始終有限，若伊朗不能反制敵方，則石油收入將愈來愈少

。



＊伊革命衛隊有能力封鎖海峽＊



大敵當前之際，伊朗內部未見有大的動亂，而溫和派的魯哈尼總統與最高領袖哈梅內伊的立

場也變得接近，認為要對對人作出反擊。被美國「封為」恐怖組織的伊朗革命衛隊已公開表明，

若伊朗石油不能透過主要石油航道霍爾穆茲海峽出口，則其他國家也不能使用這個海峽。



革命衛隊是伊朗的特種部隊，其裝備及戰鬥力較伊朗正規軍更優勝，同時在中東各國已有秘

密的實戰經驗。從現時的情況來看，伊朗還可以花多幾個星期觀察石油買家的態度，但若情況惡

劣，則在海峽自行弄沉一兩隻大船製造事端，將是有可能的對策。



＊戰爭溢價達１０美元挺住油價＊



伊朗的宗教狂熱和民族主義４０年來已證明難以被征服，特朗普是否有決心一戰很成疑問，

而想玩代理人戰爭，以色列或沙特都未必積極響應，但市場擔心會開戰，令石油的戰爭溢價

Ｗａｒ Ｐｒｅｍｉｕｍ將維持在一個較高水平，這個溢價現時大約為１０美元左右。後市還要

看危機會否進一步升級！《資深評論員 曾廣標》

