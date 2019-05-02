《行內行外－梁崇讓》甚麼是造成行業不公平性的根由？

《行內行外》一直以來香港金管局和香港證監會都各有不同的監管方針和制度，可說是河水

不犯井水，甚至有時覺得銀行旗下的證券業務雖屬證監會監管，但有業內人士認為由於銀行並不

是直接受證監會監管。因此，證監會很少積極介入調查銀行的證券業務，甚至是放軟手腳，這也

是業內人士一直所提及的「不公平競爭」和「一業兩管」所產生的矛盾。這個漏洞一直遭到業界

的詬病。因此，有人質疑有關當局這種做法是間接偏袒了銀行證券業務，但由於銀行業是香港金

融業的支柱，有關當局只好對這不公平的制度視而不見。



＊互聯互通機制下，出現高風險情況增加＊



不過，由於中港兩地在互聯互通的機制下，無論是人才、業務和資金的互動都成為金融業活

動的主流，也因此造成業內出現高風險的情況增加。上月２４日證監會罕有地發出了一份提及金

管局與證監會採取協調方法監管銀行及持牌法團的通函，其內容提及一間在香港經營的銀行，持

牌法團及其他聯屬公司的內地銀行集團等，透過私募基金及其他實體，進行了一連串引起嚴重關

注的複雜交易，而這些複雜的融資安排可能涉及一些隱藏交易，並為市場帶來了一定的金融風險

，並表明會與金管局聯手行動，以遏止香港金融業一切高風險的活動。

其實近幾年來，證監會已不斷對所有受其規管的持牌法團，無論是借方還是貸方的融資安排

，都作出了嚴謹的限制，例如股票按揭的折扣率和避免過度集中個別股票的借貸措施已執行多年

；近期更要求證券公司的最高保證金貸款總額不能超過資本額的五倍，可見證監會對持牌法團融

資所存在的風險在不斷抓緊。

早在２０１８年８月３日的通函中已公布，關注以投資作掩飾而實際上是提供保證金融資（

安排的）活動，其中更批評私募基金存在不當的營運手法，這份通函證監會明顯是針對部分資產

管理公司和２１章上市公司的業務運作模式出現不尋常的活動，其後便有上市公司被停牌和受查

，多間證券公司也受波及。至於與中證監合作打擊中資機構的不合規借貸活動早已存在，證監會

上月的通函，則罕有地提及金管局和銀行，主因是金管局發現有銀行的貸款審批及貸款後的監控

手法未臻完善，而這些貸款因涉及某些上市公司的股份，而其質押情況致證監會介入也是理所當

然了。



＊監管聯手警惕銀行持牌法團，惟對一級市場集資態度卻寬鬆＊



筆者相信監管機構高調發出通函的目的，是對持牌法團起高警惕之效，並表明金管局與證監

會會聯手加強合作監管銀行和持牌法團，更希望銀行和持牌法團對上市公司質押股份，要保持嚴

謹的貸款前風險評估、貸款後的監控和定期審核貸款情況，以及確實定立有效的制度防範不必要

的風險發生。雖然有關當局極力加強監控持牌法團的融資風險，但對一級市場融資的態度似乎較

為寬鬆，去年更容許「同股不同權」和無盈利生物科技企業來港上市已是採取較寬鬆的政策了，

這種言論並非筆者偏頗之說，是眼見這類股份上市後股價的表現如此不濟，也沒有受到當局譴責

已是最佳證明。

因此相信這類企業仍會陸續來港上市，港交所（００３８８）可算是食髓知味了。據資料顯

示，曾一度令各類基金和投資者充滿期望的特斯拉（Ｔｅｓｌａ），上季再蝕７億美元，手頭現

金按季大減超過四成，行政總裁馬斯克曾多次揚言公司能很快扭轉劣勢，但現時卻要改變口風聲

稱可能要求集資，已有基金界人士批評他為騙子，是耶非耶？留待大家判斷了，至於為何這類長

期虧損的公司仍可以在一級市場上市集資？也留給大家研究探討吧！筆者只能在此希望來港上市

的公司不是特斯拉的翻版，亮麗的前景不要只是曇花一現的美夢吧！



後記：從今月開始，香港法定最低工資調高至３７﹒５元，金管局和證監會員工薪酬也有增

加，港交所員工當然也不例外，至於董事和主席的酬金加幅更為驚人，一句連接全球金融接軌的

口號，便把董事和主席的薪酬大幅增加，為求達到目的，更選擇性地以其他交易所高層的薪酬作

比較，這種片面比較已是有關當局的一貫手法，看來這也算是港交所早前宣布未來戰略的一部分

，只是對業界和投資者一直批評港交所無理地收取資訊費和其他項目收費昂貴而充耳不聞，也不

會直接主動和其他地域作出比較而減費，這就是突出了「有特權企業的專利」。

日前中證監曾向內地證券公司發出警告，指其違反《公司債券發行與交易管理辦法》的規定

，處理承銷時佣金收費過低，沒有嚴格遵守執業規範和監管規則，並聲明會嚴格追究相關責任，

可見每個行業都應有其營運成本之底線，有關當局有責任監察和控制行業的操守以避免出現惡性

競爭，並應對違反者追究責任，這次中證監的出手正好是香港有關當局的借鏡，對「零佣金」的

宣傳和做法採取置若罔聞的態度來一個當頭棒喝啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

