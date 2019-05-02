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即市新聞

02/05/2019 11:40

《投資觀點－施宏毅》罕有長五一黃金周，三隻消費股再坐火箭？

　　《投資觀點》這星期有迎來一年一度的五一黃金周，想必是一眾零售旅遊酒店業務老闆大忙
日子，今次筆者又做了不同研究跟大家股海尋寶。
　　首先先說說基本面，今年五一黃金周比較特別，由上年的３天假日延長至今年的５日，根據
國務院的解釋是因為春季轉夏季天風景怡人，與眾同樂，但大家可理解為刺激消費的一個行動。
眾所周知，假期的長短是考慮是否外出消費旅遊的一個最重要因素，同比的比較下多了兩日，是
個關鍵因素推動國外國內消費額，而且配合減稅，大家不難想像。另一個數據是以上年國慶日放
七日勞動節放三日假期為例，七日比三日的消費旅遊額多了６倍，大家可自行預測今年的旅遊收
入與上年同一時間比較會多多少！
　　另一方面，我們也觀察到中國的資金流增多了，上升大概８％。顯然看到無論購買力或消費
力都比之前好，加上現時的人民幣匯價其實比起上年同一時間弱，以此推測人民會偏向在國內消
費而不是去其他國家旅遊，因此若果我們要在股海尋寶，先考慮國內消費股，以及旅遊概念的。
　　第一個當然是攜程，是一個綜合了訂車票、飛機票、酒店車租的應用程式，在幾個月前國家
公布增加五一黃金周的假期時，攜程已經有大量市民登入，旅遊入口搜索預訂量激增５０％，當
過了五一黃金周後，便知道這個數字是否真確實現，如果真的做到甚至乎超額實現，那第二季公
布的業績成績應該非常滿意，大家好想短期會做一個怎樣的部署。
　　第二個飲食業，跟農曆新年一樣，一到假期餐飲企業銷售必然上升，今年的新年與上年比較
增長了８﹒５％，大家可以用這個數字作預測計算一種餐飲內需股的增長。因此既有內需概念又
有餐飲概念便是美團點評。這都是一個應用程式，包括飲食和娛樂和酒店服務等，尤其是這時候
中國發展得最快時間，而且最近股價呈現強勢大家可以留意安排。
　　第三是六福（００５９０）。可能大家會問六福珠寶不是在香港營業嗎？其實六福珠寶在上
年已經擴展版圖，在內地二三線城市增加了５０間分店，因為這些分店在二三線地區，方便現在
國內消費，而一線地區的人民，偏向到香港澳門購買，因此可以預期六福珠寶的銷售版圖可以擴
大，增加市場佔有率。《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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