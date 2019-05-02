《經濟通通訊社２日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）公布，截至２０１９年３月３１
日止九個月將錄得虧損約１２億元，主要因為附屬公司ＨＭＶ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ自願清盤，
加上其商譽及無形資產將出現減值，雖然減值對公司日常營運及現金流量並無影響。
公司預期於下周五（１０）公布首三季業績。（ａｌ）
02/05/2019 08:54
【企業盈警】ＨＭＶ數碼中國（８０７８）料首三季虧損約１２億元
《經濟通通訊社２日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）公布，截至２０１９年３月３１
日止九個月將錄得虧損約１２億元，主要因為附屬公司ＨＭＶ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ自願清盤，
加上其商譽及無形資產將出現減值，雖然減值對公司日常營運及現金流量並無影響。
公司預期於下周五（１０）公布首三季業績。（ａｌ）
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