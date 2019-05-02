【企業盈警】ＨＭＶ數碼中國（８０７８）料首三季虧損約１２億元

《經濟通通訊社２日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）公布，截至２０１９年３月３１

日止九個月將錄得虧損約１２億元，主要因為附屬公司ＨＭＶ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ自願清盤，

加上其商譽及無形資產將出現減值，雖然減值對公司日常營運及現金流量並無影響。

公司預期於下周五（１０）公布首三季業績。（ａｌ）

