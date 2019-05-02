【企業盈喜】裕興科技（０８００５）料首季虧轉盈１﹒１億元

《經濟通通訊社２日專訊》裕興科技（０８００５）公布，截至２０１９年３月３１日止三

個月，預計將錄得溢利約１﹒１億元，而上年同期則錄得重大虧損約４０１０萬元。

公司出現溢利主要由於期內股票市場大幅反彈，公司錄得於損益帳按公平值處理的金融資產

之公平值淨收益約１﹒１１８億元，同時期內並無發行及未償還的可換股債券，故無錄得攤銷利

息開支，上年同期則錄得３３３０萬元。

公司預計首季業績將於今年五月上旬公布。（ａｌ）

