《經濟通通訊社２日專訊》裕興科技（０８００５）公布，截至２０１９年３月３１日止三
個月，預計將錄得溢利約１﹒１億元，而上年同期則錄得重大虧損約４０１０萬元。
公司出現溢利主要由於期內股票市場大幅反彈，公司錄得於損益帳按公平值處理的金融資產
之公平值淨收益約１﹒１１８億元，同時期內並無發行及未償還的可換股債券，故無錄得攤銷利
息開支，上年同期則錄得３３３０萬元。
公司預計首季業績將於今年五月上旬公布。（ａｌ）
02/05/2019 08:54
【企業盈喜】裕興科技（０８００５）料首季虧轉盈１﹒１億元
《經濟通通訊社２日專訊》裕興科技（０８００５）公布，截至２０１９年３月３１日止三
個月，預計將錄得溢利約１﹒１億元，而上年同期則錄得重大虧損約４０１０萬元。
公司出現溢利主要由於期內股票市場大幅反彈，公司錄得於損益帳按公平值處理的金融資產
之公平值淨收益約１﹒１１８億元，同時期內並無發行及未償還的可換股債券，故無錄得攤銷利
息開支，上年同期則錄得３３３０萬元。
公司預計首季業績將於今年五月上旬公布。（ａｌ）
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