《凱文隨筆－凱文》白鯨兼職間諜，世界也真瘋狂

《凱文隨筆》近日一宗新聞令人啼笑皆非，挪威「漁民」在海上發現一尾白鯨（也有報道用

「海豚」一詞），身上繫有一些註明屬於「聖彼得堡」的裝置；於是就煞有介事地指這尾極度可

愛、似乎還會笑的白鯨是「俄羅斯特聘間諜」。



然後，「專家」又跑出來細數海豚為前蘇聯做間諜早有前科。「專家」指牠們愛好社交、智

慧不凡、適應力高、求知欲強、處變不驚、一教就懂，在接受間諜培訓後，比人更稱職，懂得含

著磁力水雷黏貼在敵方的船身，描述得令人嘆為觀止。



這世界，只要是權威說話，很多人都相信，才不管是否合乎情理與邏輯。曾幾何時，我們不

是聽說過中國一眾領導人的數以千萬億貪污款項都存放在美國的銀行嗎？只要美國政府一凍結他

們的款項，他們就要一一跪下。這些鬼話不但有人相信，有些朋友甚至在引述時以內幕人士的口

吻繪聲繪影，自己也搞不清楚自己在說甚麼，於是故弄玄虛，欲語還休。



話說回來，海豚間諜案，孰真孰假，會否是某個科學研究科目，仍未得知。即使是真間諜，

國際間的慣例也是暫且按下，秘而不宣，以作他日雙方偶而會交換的禮物。



我們對挪威的認識首推其甜美的三文魚（鮭魚），繼而是極地壯麗的冰川河谷，奇異的極光

景致。沒想到，這個令心神嚮往的國度卻是「北大西洋公約組織」的一員。那事件就毫不含糊了

，儘管「華沙公約組織」已隨前蘇聯解體而宣布解散，但北約一直保留，且是美、英、法三國主

導，他們基於意識形態差異而敵視他國的心態從未消減。



美國也在挪威這個極圈地帶設有軍事基地，據軍事專家指，俄羅斯潛艇在挪威海底發射出去

美國的導彈，較在其他地方發射而抵達目的地所需要的時間減半，難怪一尾逗人喜愛的海豚馬上

就變成了過街老鼠。



「美帝」（美國帝國主義）一詞，已被視為不合時宜甚或變成被人取笑的用詞，殊不知這個

名詞一直準確無誤地描繪了美國在地球上的影響力。美國國防部的資料顯示，截至２０１３年，

美國在地球上共有「大約」５０００個大大小小的軍事基地，當中大約有６００個是海外軍事基

地。這比科幻小說中的「宇宙帝國」有過之而無不及。



列根總統當年把蘇聯喻為「邪惡帝國」，及後小布殊又指伊朗、伊拉克和北韓等國是「邪惡

軸心」；所謂邪惡、獨裁或恐怖份子，如伊拉克的薩達姆，阿爾蓋達的拉登及至現時的ＩＳＩＳ

組織，早年全都是由美國直接或間接扶植起來的，及後因為各種原因，這些人都成為了美國口中

的「魔鬼」。美國其實才是全球唯一的帝國，而置於帝國前面的形容詞，就見仁見智了。美國總

統小羅斯福當年對尼加拉瓜的獨裁者Ｓｏｍｏｚａ家族不就發表過著名的評論嗎？「他們無錯是

畜牲，但他們都是咱們美國養的畜牲」。Ｓｏｍｏｚａ父子三人，分別當上總統，執政３６年，

國家一半土地是他們家族擁有。



以美國為首打著民主自由旗號的西方世界儘管不斷向全球灌輸所謂世界和平的普世價值，然

而國家之間的猜疑不曾消減，口說尊重多元文化，卻不斷鼓動風潮，最後涉及宗教、種族的仇殺

連連。悲劇發生後，又是一堆人聲淚俱下不明其所以然，歷史就是這樣的不斷重演。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

